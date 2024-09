La Reine des neiges 2 : l’horrible casting raté raconté par cet acteur, qui s’en souvient encore

Un acteur qui a raté le casting de La Reine des Neiges 2 raconte cette expérience légèrement gênante (qui est donc très drôle avec le recul).

La Reine des Neiges 2, tout récemment battu par le score historique de Vice-Versa 2, a été un immense succès au box-office pour Disney. Plus encore que le premier. La Reine des neiges avait rapporté plus de 1,2 milliards de dollars en 2013, et sa suite a été jusqu’à 1,4 milliard en 2019. Seul le remake du Roi Lion, sorti la même année, avait fait mieux chez Disney, avec 1,6 milliard.



Un troisième film n’était donc qu’une question de temps, et La Reine des neiges 3 a justement tout chamboulé chez Disney avec l’annonce de sa réalisatrice. Et avant ce Frozen 3 qui sortira en novembre 2027 au cinéma, Disneyland Paris aura lancé en 2026 son royaume World of Frozen. Bref, La Reine des neiges est devenue une marque centrale et sérieuse pour le business de Disney.

C’est pour cette raison que c’est amusant d’entendre un acteur raconter son casting désastreux pour La Reine des Neiges 2.

Disney qui domine le monde

La Reine des neiges 2 : l’audition mortelle

L’acteur en question s’appelle Dylan O’Brien. C’est sur le plateau de l’émission Late Night with Seth Meyers en septembre 2024 qu’il a raconté ce magnifique souvenir :

« Je savais que je n’allais probablement pas avoir ce rôle. C’est une comédie musicale et ils recherchent des gens aux talents multiples, qui savent jouer et chanter. Je pense que j’étais bon pour aucun des deux, honnêtement. Mais j’ai chanté devant l’assistante de casting dans son bureau, et je sais que je ne sais pas chanter, mais je voulais juste le faire. »

Rare image de Dylan O’Brien et l’assistante de casting après les auditions

Dylan O’Brien a alors vite compris que ce moment allait être douloureux, pour tout le monde. Notamment la personne chargée du casting :

« Oh, cette pauvre femme. Je me souviens, en fait, qu’elle m’a péniblement demandé si je pouvais aller jusqu’au refrain parce qu’elle avait besoin de voir la gamme de ma voix, et j’étais juste un peu en train de plonger dans le premier couplet. Et, à contrecœur, elle m’a dit, ‘J’ai besoin d’en entendre plus’. J’ai dit, ‘D’accord’. Et ma voix est montée un peu, et c’était vraiment mauvais. Je le savais. Elle le savait. C’est pas grave. »

Les têtes à la fin de l’audition

PAS DE REINE DES NEIGES, PAS DE PROBLÈMES

La Reine des neiges 2 est sorti en 2019. A ce stade, Dylan O’Brien était déjà bien installé dans l’industrie : d’abord avec la série Teen Wolf qui s’est terminée en 2017 ; et avec la saga Le Labyrinthe lancée en 2015, avec deux suites, La Terre brûlée et Le Remède mortel.

L’acteur a sinon été vu dans Deepwater de Peter Berg face à Mark Wahlberg et Kurt Russell, Les Stagiaires de Shawn Levy, Infinite à nouveau avec Mark Wahlberg, ou encore la comédie de monstres Love and Monsters. Il a également prêté sa voix à Bumblebee dans le film éponyme (l’un des films les moins rentables de la saga Transformers).

Après l’audition, les oreilles ont dû saigner aussi

Dylan O’Brien devrait montrer une nouvelle facette de son talent dans le très attendu Saturday Night de Jason Reitman (sortie le 11 octobre aux Etats-Unis, et pas encore de date en France). Dan ce film retraçant les débuts de la célèbre émission américaine, il incarnera Dan Aykroyd, le célèbre comédien notamment connu pour avoir incarné Ray Stantz dans la saga SOS Fantômes.

La Reine des Neiges 3 sortira le 25 novembre 2026 et le 4 à priori en 2027. Et sans Dylan O’Brien, donc.