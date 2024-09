Gros changements chez Disney : La Reine des Neiges 3 avance mais chamboule tout

La Reine des Neiges 3 se précise, et le choix de la réalisatrice occasionne un bouleversement chez Disney et Pixar.

La Reine des Neiges 2 de Jennifer Lee, tout récemment battu par Vice-Versa 2, a été un immense succès au box-office pour Disney. Plus encore que le premier. La Reine des neiges avait rapporté plus de 1,2 milliards de dollars en 2013, et sa suite plus de 1,4 milliards en 2019. Seul le live-action du Roi Lion, sorti la même année, avait fait mieux chez Disney avec 1,6 milliards.

Le dernier D23, une convention Disney qui s’est tenue début août en Californie, a été l’occasion d’officialiser la date de sortie du film, annoncée aux Etats-Unis pour le 24 novembre 2027. Un premier concept art a été également présenté aux fans, pour annoncer le ton du film. Mais la grande nouvelle du moment, concernant la préparation de La Reine des Neiges 3, est tout autre, puisqu’il s’agit du nom de la personne qui réalisera le film.

Jennifer Lee, la reine de La Reine des Neiges

Jennifer Lee a quitté son poste de directrice artistique de Walt Disney Animation Studios, après six ans de bons et loyaux services, pour écrire et réaliser La Reine des Neiges 3 (et écrire et produire La Reine des Neiges 4 au passage). C’est rassurant, car elle avait déjà co-réalisé les deux premiers avec Chris Buck. Accessoirement, elle avait aussi été la co-scénariste des Mondes de Ralph, de Zootopie et de Wish : Asha et la bonne étoile, et la productrice d’Encanto. Sa mission sera désormais de se consacrer entièrement à la réalisation de son bébé.

Cependant, lors de son mandat de directrice artistique, Disney a aussi essuyé quelques bides retentissants, comme Avalonia : L’Etrange Voyage (73,6 millions de recettes pour un budget situé entre 135 et 180 millions) et Wish : Asha et la bonne étoile (pas loin de 200 millions de budget pour 255 millions de recettes). Fallait-il s’attendre au départ de Jennifer Lee, Reine des neiges 3 ou pas ?

Ce rêve bleu

Difficile à dire avec certitude, mais de tels échecs allaient forcément entraîner des changements au sein du studio. Toutefois, se voir confier l’écriture et la réalisation du prochain opus de l’une des plus grosses mannes de Disney n’est pas exactement une punition infamante. Son remplaçant à la direction artistique est déjà trouvé, comme le souligne le Hollywood Reporter, puisque c’est Jared Bush, réalisateur de Zootopie et Encanto, qui prend la relève.

Avant que La Reine des neiges 3 ne pointe le bout de son nez givré, Jennifer Lee guettera la sortie de Vaiana 2 le 27 novembre 2024, puisque c’est elle qui en assure la production. Pour rappel, il faudra attendre jusqu’au 24 novembre 2027 (sortie américaine) pour découvrir la suite des aventures d’Elsa et Anna.