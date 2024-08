Disney annonce Les Indestructibles 3, plusieurs Reine des neiges et… un Avatar avec des castors

Disney et Pixar ont dévoilé leurs futures sorties, et au milieu de beaucoup de suite comme La Reine des neiges 3 et 4 et Les Indestructibles 3, on retrouve aussi un Avatar quelque peu… animalier.

Au début 2024, une vague de licenciement massive a eu lieu chez Pixar. Après une année complexe pour Disney en 2023, Bob Iger, président-directeur général de la Walt Disney Company depuis novembre 2022 (après l’avoir été de 2005 à 2020) est venu faire un grand ménage dans la firme aux grandes oreilles pour espérer relancer la machine en difficulté.

Affichant une volonté de privilégier la qualité à la quantité, il est aussi apparu qu’une des directives pour le studio a été de privilégier les suites aux films originaux, comme le rapportait Bloomberg plus tôt dans l’année. L’époque où Jim Morris, président de Pixar, déclarait qu’il n’y aurait plus de suite aux films du studio après Les Indestructibles 2 est donc très loin. Car en effet, Disney et Pixar viennent d’annoncer Les Indestructibles 3 et La Reine des Neiges 3 et 4 (et 6000 autres suites) tout en dévoilant l’intrigant Hoppers.

Pixar 2 : le prequel de la suite chez Disney

La D23 était donc l’occasion parfaite pour Disney d’annoncer de futurs films et toutes les prochaines productions de Pixar. Pour Les Indestructibles 3, hormis un logo, aucune information sur l’histoire où la date de sortie n’ont été donnée, mais on sait néanmoins que Brad Bird, réalisateur des deux premiers opus, sera de retour à son poste. Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell et Samuel L. Jackson devrait aussi être de nouveaux de la partie au casting.

Côté Reine des Neiges, c’est plus une officialisation en bonne et due forme que Disney nous a donnée, puisque le studio a déjà confirmé l’existence de cette suite en fin 2023. Sa date de sortie a été officialisée pour 2027, et Kristen Bell (Anna) , Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) et Jonathan Groff (Kristoff) seront bien présents à l’affiche. Un quatrième opus a également été teasé, mais sans fenêtre de sortie. Dans le reste de la conférence, Disney et Pixar ont aussi parlé de Lilo & Stitch en live action, de Zootopia 2, Vaiana 2 et de Toy Story 5.

Toutefois, au milieu des sempiternelles suites basiques, Pixar a aussi dévoilé un premier aperçu… d’un film original (chose devenue si rare). Le studio supervisé par Pete Docter travaille en effet sur un film d’animation intitulé Hoppers. Dans cet univers, des scientifiques ont découvert comment faire « sauter » la conscience humaine dans des animaux robotiques très réalistes afin de communiquer avec les animaux. Mabel, jeune amoureuse des animaux, va alors saisir sa chance en transférant son esprit dans un castor robot afin d’aller infiltrer le monde des castors.

Au fil de son exploration, elle va aider les castors, alors que leur éco-système est sur le point d’être détruit à cause des plans d’un promoteur immobilier. Vous avez pensé à Avatar ? Nous aussi. Même s’il n’est pas question d’une autre planète, le pitch est franchement assez similaire à l’œuvre de James Cameron, comme une version plus enfantine du monde de James Cameron se déroulant sur Terre avec… des animaux terrestres, tout simplement. Pas sûr que ce soit si original que ça donc, mais on demande à voir.

L’énergie d’un gamin intenable, en une image

Le film sera réalisé par Daniel Chong (We Bare Bears: Le Film) et le casting comptera Jon Hamm, Bobby Moynihan et Piper Curda. Il est prévu pour le printemps 2026. En attendant, Pixar reviendra au cinéma en juin 2025 avec Elio, film d’aventure original avec des aliens et des voyages intergalactiques. Et même si les premières images ont refroidi du monde, on espère que le film marchera pour éviter un Wall-E 2 ou Ratatouille 2. Affaire à suivre…