Les Indestructibles 3 : date de sortie possible, casting et toutes les infos disponibles

Parmi les nombreux futurs projets de Pixar, Les Indestructibles 3 est l’un des plus attendus, surtout après le carton record de Vice-Versa 2. On fait le point sur ce qu’on sait du film de super-héros du studio à la lampe.

L’époque où Pixar était l’antre de l’innovation dans le cinéma d’animation américain est-elle révolue ? Il serait un peu difficile d’affirmer le contraire après la D23 (la convention biannuelle de Disney) où la majorité des nouveaux projets présentés par le studio se sont révélés être des suites, conséquence logique du méga-succès historique de Vice-Versa 2.

Parmi tous les films annoncés, c’est donc sans grande surprise que Les Indestructibles 3 a donc été confirmé après le carton du deuxième volet en 2018. Et on avoue avoir un peu hâte de voir ce que va donner le retour de la famille super-héroïque la plus iconique de l’animation américaine.

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Les Indestructibles 3.

Des retrouvailles heureuses

Y AURA-T-IL UN LES INDESTRUCTIBLES 3 ? La saga Les Indestructibles sera donc bien (au minimum) une trilogie puisque le troisième opus a été confirmé le 10 août 2024, à la D23. Pour rappel, il a fallu 14 ans pour que le premier film (sorti en 2004) ait une suite. Dans sa stratégie actuelle, qui consiste à capitaliser sur ses franchises déjà existantes, il semble que Disney n'a guère envie de se montrer aussi patient pour un nouveau long-métrage. On sait encore très peu de choses sur Les Indestructibles 3, si ce n'est que Brad Bird (réalisateur du premier et deuxième film) est bien impliqué dans son développement. Ce qui est plutôt rassurant, on ne va pas se mentir.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE POUR LES INDESTRUCTIBLES 3 ?

Les Indestructibles 3 n’a aucune date de sortie officielle pour le moment. Il semble toutefois improbable que le film sorte en 2025, à ce stade. On peut davantage miser sur une diffusion au minimum en 2026, voire 2027.

Disney dans sa safe-place

DE QUOI PARLERA LES INDESTRUCTIBLES 3

Encore aucun synopsis officiel n’a été révélé pour Les Indestructibles 3. On ne peut que présumer que la famille Parr y sera confrontée à une nouvelle menace… surtout maintenant que l’activité des super héros est à nouveau légale.

Après deux films se concentrant d’abord sur le père de famille, Bob Parr, puis sur sa femme, Hélène, il ne semble pas non plus absurde d’espérer qu’un troisième opus mette cette fois l’accent sur l’évolution de leurs enfants. On pourrait par exemple imaginer que Violette, Flash et Jack-Jack aient enfin un peu grandi dans cette suite afin qu’il puissent – peut-être – surpasser leurs héros de parents.

Est-ce que comme les Simpson, cette famille est condamnée à ne pas vieillir ?

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DES INDESTRUCTIBLES 3 ?

Rien n’a encore été confirmé ou annoncé vis-à-vis du casting. Mais on peut supposer que l’on devrait retrouver les comédiens vocaux récurrents des deux premiers films :

Craig T. Nelson : Robert « Bob » Parr

Holly Hunter : Helène Parr

Sarah Vowell : Violette

Huck Milner : Flèche

Samuel L. Jackson : Lucius Best

Un autre retour d’Edna Mode ?

OÙ SERA DIFFUSÉ LES INDESTRUCTIBLES 3 ?

À moins d’un drame, on peut supposer que Les Indestructibles 3 sera diffusé dans les salles de cinéma avant d’arriver sur la plateforme de streaming Disney +.