« Bougez-vous le cul » : le bide d’Horizon au box-office énerve beaucoup cet acteur

Michael Rooker a expliqué que l’une des raisons de l’échec commercial du film Horizon de Kevin Costner était la génération « de merde » TikTok.

Après un premier week-end d’exploitation, l’ambitieux western Horizon : An American Saga de Kevin Costner a accusé le coup d’une contre-performance au box-office, avec seulement 11 millions de dollars de recette, pour plus de 100 millions de budget. Sachant que Costner a investi plus de 38 millions de dollars de sa poche, la facture est douloureuse.

Interviewé par TMZ le 1er juillet, au sujet de ces résultats peu reluisants, Michael Rooker (Merle Dixon dans The Walking Dead, Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie), qui incarne le Sergent Major Riordan dans le film, s’est attaqué à la jeune génération de spectateurs. Selon lui, la génération TikTok ne sait s’abreuver que de contenus courts et peu qualitatifs. Ce qui rendrait ce jeune public incapable d’apprécier des films de l’ambition d’Horizon.

Confronté au 21ème siècle

Horizon vs TikTok

Michael Rooker s’en prend directement à la génération Z, expliquant que la faible capacité d’attention de ceux qui utilisent les réseaux sociaux les a rendus imperméable à un cinéma prenant le temps de poser ses personnages et de fournir une histoire riche et complexe.

« Nous [la génération TikTok -NDLR] ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Nous sommes habitués aux films de 90 minutes, tout est de 90 minutes. Oh, allez. Laissez-moi respirer. Oubliez ces conneries. Regardons un film qui raconte une histoire, où l’on apprend à connaître les gens, où l’on apprend à les aimer ou à les détester, et où il n’y a pas que des cuts rapides cut-cut-cut. »

Dans le même temps, Rooker a défendu bec et ongles le cinéma de Kevin Costner, et son travail de réalisateur. Il est allé jusqu’à le qualifier de « brilliant« .

« Il est brillant dans ce film. C’est un réalisateur brillant, et il a la capacité de choisir la meilleure équipe. La capacité de choisir l’équipe la plus performante. Arrêtez d’attendre. Allez voir le film. Vous l’apprécierez. Allez aux toilettes avant d’entrer. »

Seul face à Tik Tok

Pas d’erreurs de casting

En évoquant la « capacité de choisir la meilleure équipe« , Michael Rooker ne précise pas s’il s’agit là d’équipe technique ou de la ribambelle d’acteurs et actrices rassemblés par Costner pour sa fresque historique (ou les deux). Prévue pour durer plus d’une dizaine d’heures, cette saga proposerait plus de 170 rôles parlés à l’écran.

Parmi les fers de lance de sa tétralogie de western, le réalisateur a réuni Sienna Miller, Sam Worthington, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi, Jamie Campbell Bower, Tatanka Means… Le troisième volet de ce cycle de western est actuellement en tournage. Quant au quatrième opus, Kevin Costner n’a pas encore bouclé son financement.

Quand on confond avec Event Horizon

Les deux premiers volets de la saga Horizon de Kevin Costner sortiront cette année dans en France. Dans les salles obscures, Horizon : An American Saga -Chapter 1 arrivera le 3 juillet 2024, et sa suite Horizon : An American Saga – Chapter 2 est prévue pour le 11 septembre 2024.