Bad Boys 4 : Ride or Die – Ras-le-bol des suites inutiles !

Bad Boys 4 : Ride or Die est bien une nouvelle déception, preuve que la franchise n’a plus beaucoup d’intérêt sans la folie de Michael Bay. Décryptage vidéo.

A Ecran Large, il y aura toujours Antoine pour défendre le cinéma de Michael Bay et son emphase (même dans ses pires travers). Le problème, c’est qu’il n’est plus à la barre des derniers films Bad Boys, et ça se sent. Même si les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah essaient de recopier la mise en scène stylisée de leur modèle depuis Bad Boys 3, ils n’en gardent que des tics mal retranscrits, et surtout une beauferie qui peut difficilement se suffire à elle-même.

Bad Boys 4 est aussi fatigué que Will Smith et Martin Lawrence, et confirme au passage que la démesure technique de Michael Bay (ses travellings déments, ses effets de lumière, ses ralentis, sa destruction massive irresponsable) a toujours plus défini l’effet de « marque » de la saga que ses personnages. Antoine a donc deux opportunités dans cette vidéo : expliquer pourquoi Bad Boys 4 est raté, tout en valorisant l’importance du réalisateur d’Armageddon et de Transformers.