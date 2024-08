« Ils vont devoir m’arrêter » : James Cameron ne lâchera jamais Avatar 4 et 5 sauf pour une raison

La saga Avatar est bien trop sacrée pour James Cameron et il veut continuer à réaliser les films jusqu’au bout.

Avatar 3 a enfin dévoilé son titre et des premières images, et la saga de James Cameron semble bien partie pour nous donner une tripotée de films. En effet, Avatar 4 et 5 sont déjà prévus pour décembre 2029 et 2031 respectivement et le réalisateur a déjà déclaré avoir des idées pour d’éventuels Avatar 6, 7, 8… Sauf que, bien sûr, ces films sont éreintants à produire tant ils sont massifs.

Une saga qui a déjà rapporté plus de 5,2 milliards de dollars au box-office en seulement deux films, ça se fait avec soin et ça prend du temps. Pas de chance, James Cameron aura déjà 70 ans au moment de la sortie du troisième opus et on se demande si le cinéaste aura la force de superviser ses blockbusters à l’échelle hallucinante au fil des années. Que les fans du monsieur se rassurent, il devrait rester un bout de temps.

Avatar : The Way of Cameron

En 2022, en entretien avec Entertainment Weekly, James Cameron avait déclaré qu’il pourrait « passer le relai à un réalisateur en qui [il a] confiance pour qu’il prenne la relève« , précisant qu’il ne savait pas si ce serait après Avatar 3, 4, ou pas du tout. C’est lors d’un entretien avec The Hollywood Reporter (en ce mois d’août 2024) que ce doute a été ramené. Et il semblerait bien que le cinéaste ait changé d’avis désormais. Voilà sa réponse quand THR lui a demandé s’il comptait toujours réaliser Avatar 4 et 5 :

« Bien sûr [je veux les réaliser]. Absolument. Je veux dire, ils vont devoir m’arrêter. J’ai beaucoup d’énergie, j’aime faire ce que je fais. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Et ils sont écrits, d’ailleurs. Je les ai relus tous les deux il y a un mois. Ce sont des histoires passionnantes. Il faut les réaliser. Si je me fais renverser par un bus et que je finis dans un poumon d’acier, alors quelqu’un d’autre le fera. »

« Qu’ils viennent me chercher »

Le metteur en scène semble donc bien déterminer à aller jusqu’au bout des cinq films déjà écrits. Par contre, pour les suites (s’il voit loin, nous aussi), rien n’est moins sur. S’il a des idées pour un sixième et un septième opus, cela sera surement quelqu’un d’autre derrière la caméra pour l’occasion (si ces films se font). Lors d’une interview avec People début 2024, Cameron a déclaré qu’il passerait « probablement le relais à ce moment-là [après Avatar 5]« . Après, s’il s’en sent toujours les jambes, il ne serait pas étonnant de le voir continuer (notons-le « probablement« ).

En attendant de voir un éventuel Avatar 11 : La Colline de l’Uranium et Avatar 12 : Meet The Blue Trinity, réalisé par un James Cameron androïde, Avatar : Fire and Ash, le troisième opus de la saga, est toujours prévu pour le 17 décembre 2025 au cinéma.