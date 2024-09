Après le Caïd pour Marvel, Vincent D’Onofrio aimerait jouer ce monstre pour le DCU de James Gunn

Le DCU de James Gunn se met doucement en place et Vincent D’Onofrio, qui incarne le Caïd pour Marvel, aimerait bien jouer un monstre dans l’un des futurs films DC.

Ce serait un doux euphémisme de dire que la fin du DCEU a été plus compliquée que prévu. En effet, entre la scène post-générique nullissime d’Aquaman 2 et un The Flash médiocre, on pourrait se dire que le réalisateur Les Gardiens de la galaxie va devoir s’employer pour ressusciter l’âme d’une saga en déliquescence. L’avenir nous dira si James Gunn réussit ce challenge. En tout cas, nombre des projets annoncés semblent intriguer les fans de la franchise… et pas uniquement.

En effet, plusieurs acteurs semblent prêts à intégrer l’univers super-héroïque par nostalgie pour les comics qu’ils lisaient étant petit (et pas seulement pour le chèque) à l’instar de Vincent D’Onofrio. Connu pour son rôle du Caïd dans le MCU (notamment dans la série Daredevil), il a déclaré sa flamme pour le DCU et sa volonté d’interpréter un rôle en particulier qui lui tient à cœur.

« Tu restes au MCU sinon je sors les gunn »

Vincent d’Onofriand de comics

S’il a évidemment gagné sa notoriété pour son personnage de l’engagé Baleine dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick avant de devenir l’un des acteurs phares de la série New York, section criminelle, il s’épanouit depuis 2015 du côté de Marvel. Après la transition complexe de l’univers de Daredevil entre Netflix et Marvel, il a repris son rôle du Caïd dans la série Echo et sera donc de la partie pour Daredevil : Born Again où il affrontera à nouveau Michael Murdock.

Mais au-delà du MCU, le comédien aimerait explorer également le « concurrent » DC. À l’occasion de la Dragoncon, il s’est confié sur sa passion pour un des comics de la franchise et la créature qu’il rêverait d’incarner dans un des films du DCU, comme l’a relayé Screenrant :

« Tout doux avec la boue James »

« Ces jours-ci, je ne sais pas pourquoi – je ne sais pas si vous êtes fan de DC comme je le suis. Évidemment, j’aime aussi Marvel, parce que c’est mon travail. Mes comics quand j’étais enfant [étaient] Captain America, Spider-Man, Swamp Thing. J’aimerais vraiment jouer Swamp Thing. »

Vincent D’Onofrio doit probablement être au courant du projet d’adaptation au cinéma de Swamp Thing, concentré sur la créature créée par Len Wein et Berni Wrightson dans les années 70. Le film annoncé par James Gunn et réalisé par James Mangold s’annonce particulièrement « horrifique » selon les mots du réalisateur. Un parti pris très différent des autres films du DCU et plus fidèle au comics originel qui devrait intéresser l’acteur, car il ne faut pas oublier que les fans de la première heure sont avant tout de grands puristes. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.