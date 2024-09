Le succès d’Alien : Romulus va t-il « sauver » Predator du streaming chez Disney ?

Alors que le prochain film de la saga Predator est en tournage, le joli succès d’Alien : Romulus au box-office pourrait donner des idées à Disney, derrière les deux franchises.

Quand Disney a mis la main sur le studio 20th Century Fox en 2019, pour la coquette somme de 71 milliards, il a racheté deux monstres cultes du cinéma : les yautjas de Predator, et les xénomorphes d’Alien. Et en quelques années, chacun aura eu le droit à un retour sur le devant de la scène, avec Prey en 2022, et Alien : Romulus en 2024. Mais il y a une grosse différence entre les deux.



Contrairement à Alien : Romulus, Prey n’a pas eu le droit à une sortie au cinéma. Il est arrivé en streaming sur Disney+, le 5 août 2022. Et c’est d’autant plus intéressant que le septième film Alien était censé suivre le même chemin, avant que le studio ne change d’avis. Un choix inspiré puisque Romulus rencontre un joli succès au box-office en 2024.

Alors que le prochain film de la saga Predator, intitulé Predator : Badlands, est en tournage, une question se pose désormais : va-t-il avoir droit à une sortie cinéma, grâce à son copain alien ? La saga Predator va-t-elle être « sauvée » du streaming grâce à ses copains xénos ?

Copains comme cochon

ALIEN ROMULUS A FAILLI FINIR EN STREAMING

Quand Alien : Romulus a été officialisé en mars 2022, il était destiné au streaming. Pourquoi ? Pour offrir plus de liberté au film notamment en matière de violence, selon le boss de 20th Century Steve Asbell, qui en parlait chez The Hollywood Reporter. Sauf que le studio a finalement changé d’avis, dès le début du tournage en mars 2023.

Fede Álvarez expliquait à The Hollywood Reporter en mars 2024 :

« Juste quand on a commencé le tournage, le studio s’est dit, ‘Rien à foutre, on va sortir ça au cinéma' ».

Moment incontournable chez d’Alien

En août 2024, le réalisateur donnait plus de détails sur le choix initial du streaming :

« La décision n’avait pas été prise à un moment où les salles de cinéma allaient bien. Mais ça a toujours été pensé comme un film ambitieux pour une plateforme. »

Avec un budget de 80 millions de dollars, Alien : Romulus a coûté un peu plus cher que Prey (65 millions). Ce n’est rien comparé aux blockbusters indécents de Netflix (200 millions pour Red Notice et The Gray Man, 150 millions pour Six Underground et Agent Stone), mais c’est plus cher que certains films d’horreur à grand spectacle sortis au cinéma (50-60 millions pour Life et Underwater).

Autrement dit : le studio y croyait un minimum pour valider un tel budget.

Moment incontournable chez Predator

ALIEN : ROMULUS RAPPELLE LA VALEUR DU CINÉMA

Et c’est un joli coup pour 20th Century Studios (le nom de ce qui reste du studio Fox depuis qu’il a été avalé par Disney) puisque cette sortie cinéma est une réussite. Alien : Romulus approche des 300 millions au box-office mondial, principalement grâce au marché international.

Il cartonne particulièrement en Chine, où il a déjà engrangé plus de 93 millions de dollars, soit le double d’Alien : Covenant qui était pourtant sorti dans une version censurée pour satisfaire les autorités locales (adieu le baiser homo-égotique Walter et David).

Les trois kopecks récupérés en Chine

Avec presque 300 millions, Alien : Romulus est certes encore loin de Prometheus (plus de 400 millions en 2012), mais il a largement dépassé Alien Covenant (240 millions en 2017). Et surtout, avec 80 millions, ce septième épisode a coûté bien moins cher que les prequels (entre 100 et 130 millions chacun).



Ajoutez à ça un accueil critique et public bien plus doux qu’avec les aventures portées par Michael Fassbender, et vous avez un bilan positif pour ce retour d’Alien au cinéma. Disney a donc réussi son coup.

État actuel des suites de Covenant envisagées par Ridley Scott

PREDATOR DE RETOUR AU CINÉMA, ENFIN ?

Predator est l’autre joyau de la couronne des monstres de Disney. Même si l’idée de Prey a germé à l’époque de The Predator (2018), chez 20th Century Fox donc, c’est bien dans la galaxie Disney que le projet a été concrétisé. Lorsqu’il a officiellement été annoncé en 2019 sous le mystérieux titre de Skulls, personne ne savait que c’était un film Predator. Mais Disney venait de racheter la Fox, donc Mickey était bien aux manettes.

C’est Disney qui a décidé d’en faire un film de streaming. Le réalisateur Dan Trachtenberg expliquait en août 2022 chez Variety :

« Une fois que Disney a racheté la Fox, c’est là qu’on a eu la discussion de la sortie sur Hulu. On a fait le film avec l’intention d’en faire une gigantesque expérience de cinéma. J’ai beaucoup travaillé pour la télévision, où on est toujours enfermé dans le format avec lequel on doit travailler. Ce n’était pas le cas ici. »

Prey à consommer

Suite à la sortie en streaming, 20th Century Studios a célébré le succès de Prey – évidemment flou, comme à peu près toutes les données de la SVoD. Et en février 2024, le studio a annoncé un nouveau film Predator, Badlands, à nouveau réalisé par Dan Trachtenberg. Elle Fanning sera l’héroïne de cette aventure indépendante, qui ne sera donc pas une suite à propre parler de Prey.



Le hasard a fait que le tournage de Badlands a commencé le 27 août 2024, quelques jours après la sortie d’Alien : Romulus au cinéma. Difficile de ne pas se dire que le studio bave sur les chiffres du box-office des xénos, en imaginant reproduire le succès avec les Predator.

Certes, les predators n’ont jamais été aussi forts que les aliens au box-office. Le premier Predator reste un succès en or (près de 100 millions au box-office, pour un budget de 18 millions), mais bien inférieur à celui d’Alien, le huitième passager (près de 190 millions, pour un budget de 10 millions). Et en 2018, The Predator a même été un désastre, avec moins de 160 millions récoltés pour un budget de 90 millions environ – c’est sûrement bien plus, étant donné la production cauchemardesque.

Néanmoins, le filon de l’horreur au cinéma est précieux, et Disney le sait. En 2018, Le Croque-mitaine avait encaissé plus de 80 millions au box-office, pour un budget de 35 millions… alors qu’il était au départ prévu pour une sortie en streaming. Idem pour Barbare en 2022, sorti au cinéma aux États-Unis où il a atteint les 45 millions (en France, il est sorti sur Disney+).

Ça fait donc beaucoup de raisons d’imaginer que le prochain Predator a véritablement sa place sur les écrans, que ce soit par cynisme (L’ARGENT) ou par respect (PRE-DA-TOR). Réponse dans les prochains mois, sans nul doute.