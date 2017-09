Die Hard 6 : le réalisateur évoque le nouveau John McClane

On espérait le projet coincé dans les rouages de la machine Hollywoodienne, mais Die Hard : Year One arrive et son réalisateur en parle.

Après deux épisodes allant du dispensable au pur nanar sacrilège, la saga Die Hard a du plomb dans l’aile. Malgré leur succès ininterrompu, on espérait que quelqu’un se décide à laisser la saga initiée avec génie par John McTiernan en paix. Mais non, on a appris il y a plus d’un an que Len Wiseman (Underworld, le remake de Total Recall), serait en charge de ce sixième opus.

Bruce Willis et John McTiernan sur le tournage de Die Hard 3

Intitulé Die Hard : Year One, il se déroulera simultanément de nos jours et dans les années 70. Conséquence, il est nécessaire de choisir un interprète pour le « jeune » John McClane, tandis que Bruce Willis l’interprétera avec, on le redoute, le cabotinage comateux auquel il nous a habitué ces dernières années.

Or, Len Wiseman a justement confirmé que le casting débutait en ce moment-même, se fendant d’un commentaire dans les colonnes de Deadline.

« Trouver le bon casting pour ce rôle est crucial. Ces pieds nus vont devoir régler leur pas dans ceux d’une sacrée légende. »

Sans déconner. Yippee ki-yay…

Dans Looper, Joseph Gordon-Levitt jouait déjà un jeune Bruce Willis