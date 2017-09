Wonder Woman : pourquoi Patty Jenkins n'a pas voulu de scène post-générique

Si Marvel a popularisé les scènes post-génériques, qui ont inondé les films de super-héros depuis une dizaine d’années, DC Films y résiste.

Sans doute pour se différencier, comme l’avait expliqué Wonder Woman lors de la promotion de Batman V Superman au sujet de la scène où apparaissait pour la première fois Steppenwolf, mais aussi parfois pour préserver l’unité stylistique du film.

C’est la position de Patty Jenkins, qui a expliqué au Toronto Sun que son Wonder Woman ne se prêtait pas du tout à l’exercice.

Very Glorious Basterds

« Je ne crois pas aveuglément dans les scènes post-génériques. J’ai le sentiment qu’elles font sens si deux films sont extrêmement similaires. Je crois que si on sait que l’histoire suivante va se dérouler dans un univers identique ou avoir l’exacte même tonalité, alors oui, ça a du sens.

Pour moi, ça ne veut rien dire d’insérer une pub pour un deuxième film, au sein d’un autre métrage, dont le style est totalement différent. Une des choses que je préfère chez DC, c’est qu’ils soutiennent beaucoup le fait que je propose une vision qui m’est propre, mais je ne vois pas d’autre film qui en développe une similaire.

"Tu vas voir qu'ils ne vont même pas teaser Justice League, ces bâtards"

Du coup, ce serait étrange pour moi de faire une sorte de crossover. De même, la fin du film était conclusive, je ne vous disais pas « restez sur notre chaîne pour de nouvelles aventures ».

Le raisonnement est tout à fait cohérent et bien vu. Disons juste qu’il est un peu moins crédible quand on a vu Wonder Woman et noté combien il tentait de dupliquer la mise en scène établie par Zack Snyder, qui produit le film.

Vous reprendrez bien un peu de 300 ?