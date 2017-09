Tomb Raider dévoile une affiche et un premier teaser avant la bande-annonce de demain

Le célèbre jeu vidéo avait eu le droit à deux adaptations cinématographiques au début des années 2000.

Quinze ans après Angelina Jolie, la jeune Alicia Vikander reprend le rôle de l'aventurière dans le reboot de la franchise. Le film n'avait pas donné de nouvelles de son avancée depuis un moment jusqu'à cette nouvelle photo de l'actrice suédoise il y a quelques semaines. Depuis, on se disait qu'une bande-annonce ne devrait pas tarder et enfin nous donner un premier aperçu du Tomb Raider de 2017.

C'est dorénavant presque fait. Pas de bande-annonce complète dévoilée pour le moment par la Warner mais une première affiche et un teaser pour annoncer le trailer de demain. Le reboot se concentrant sur les débuts de Lara Croft, ces premières images annoncent clairement la couleur (dans une typographie plutôt vilaine) : "Her Legend Begins / Sa légende commence."

Réalisé par le Norvégien Roar Uthaug (The Wave), le film, en grande partie inspiré par le reboot de 2013 sur consoles, montrera une nouvelle version des origines de l'aventurière. La jeune femme part ainsi sur les traces de son père, qui a disparu sur une île au large du Japon. L'occasion pour elle de se mesurer à la nature et de puissants adversaires, afin de devenir l'héroïne bien connue.

Le film sortira sur nos écrans le 14 mars 2018. En espérant qu'il soit à la hauteur de cette saga culte.

TOMORROW - watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG