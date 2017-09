Harry Dean Stanton, le Brett du premier Alien, est décédé

Il va malheureusement falloir s'y faire, plus le temps avance et plus il faut se préparer à ce genre d'articles. Toute une génération est en train de nous quitter. Et même si on commence à avoir l'habitude, c'est toujours aussi triste.

Donc, oui, c'est malheureusement officiel, Harry Dean Stanton vient de nous quitter à l'âge très honorable de 91 ans. Le site TMZ a annoncé la nouvelle en précisant qu'il s'était paisiblement éteint à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles vendredi dernier dans l'après-midi. Il faisait partie de ces comédiens dont on ne retenait parfois pas le nom mais dont le visage restait gravé dans nos mémoires.

Vétéran de la Seconde Guerre Mondiale (il a notamment participé à la Bataille d'Okinawa), le comédien s'est ensuite lancé dans une fructueuses carrière artistique qui a duré plus de 50 ans. Rugueux en apparence mais très sensible, on l'imaginait à l'image des multiples personnages qu'il a interprété durant sa vie entière. Evidemment, avec un CV aussi long, nous n'allons pas revenir sur chacun de ses travaux, mais il faut noter qu'il a participé à de très, très grands films.

Paris Texas

Alien évidemment, où il incarnait le mécano Brett, victime du xénomorphe dans une séquence mémorable. New York 1997 également, mais aussi Le Parrain 2, Las Vegas Parano, Christine, La Dernière Tentation du Christ, Twister, Paris Texas, Rose Bonbon ou plus récemment le premier Avengers. Il laisse derrière lui une immense carrière dont pas mal de travaux avec David Lynch puisqu'on a pu le voir dans le magnifique Une histoire vraie mais aussi Inland Empire, Sailor & Lula et, dernièrement dans la nouvelle saison de Twin Peaks.

Twin Peaks

Comédien émouvant et à fleur de peau, il menait sa barque malgré le temps qui défilait et a d'ailleurs travaillé jusque dans ses derniers instants puisqu'on le retrouvera une dernière fois dans le Lucky de John Carroll Lynch, qui sortira chez nous dans quelques semaines. Au-delà de cette carrière impressionnante, Harry Dean Stanton était aussi l'un des symboles de la génération précédente d'Hollywood, celle qui prenait des risques et qui, si elle avait aussi bien des défauts, ne tournait pas autant à vide. On espère que ces disparitions multiples ne sont pas synonymes que cet état d'esprit est en passe de totalement disparaitre.

Quoi qu'il en soit, Harry Dean Stanton n'est plus, nous en sommes très tristes, mais on ne pouvait pas terminer cet article, clairement pas à la hauteur du bonhomme, sans lui adresser un gros "Merci !"

Une Histoire Vraie