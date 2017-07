Neve Campbell se confie sur les succès cultes de Scream et Dangereuse Alliance

Tous les adolescent(e)s des années 90 gardent un souvenir ému de Scream et Dangereuse Alliance (The Craft). Voilà qui tombe bien, leur iconique actrice, Neve Campbell, revient sur ces expériences incroyables.

Si sa carrière n’a pas toujours été à la hauteur de son talent, ou de la ferveur entourant la saga Screams, Mais Neve Campbell demeure chère au cœur de nombreux cinéphiles, qui l’ont découverte avec deux films devenus emblématiques des années 90.

Elle est revenue dans un entretien avec Entertainment Weekly sur l’héritage de Scream et The Craft, qui ont contribué à façonner une certaine culture adolescente, et auxquels elle doit toujours beaucoup de son aura, quand bien même on se réjouit depuis deux ans de la retrouver au top dans House of Cards.

Scream, un succès salissant

Des confidences d’autant plus touchantes qu’elles témoignent de l’innocence de l’artiste et de ses collègues de l’époque, bien loin d’imaginer que le film de Wes Craven était sur le point de se transformer en phénomène.

« Scream a été un régal. Nous avons tourné à Santa Rosa, en Californie, aux environs de San Francisco, durant tout un été. Aucun d’entre nous ne pensait vraiment que ça deviendrait un phénomène. Nous n’en n’avions aucune idée. Nous savions que le script était bon, mais quand on se retrouvait tous, après de longues journées de tournage, couverts de sang et nous nous disions « Tu crois que peut-être ils en feront un costume d’Halloween ? »

20 ans plus tard, j’en croise toujours. »

Neve Campbell dans House of Cards

Sans doute un peu plus privilégié par le public féminin lors de sa sortie, Dangereuse Alliance (The Craft) n’en demeure pas moins un des sommets du genre fantastique adolescent, qu’on vous recommande chaudement, et sur lequel l’actrice est également revenue.

« Je me suis rendu à une projection de célébration des 20 ans de The Craft au Hollywood Cemetery l’année dernière, avec Rachel True, Robin Tunney et Andy Fleming, notre réalisateur. C’était assez dingue. Tout le monde était en costume – nos uniformes d’écolières – et un peu bourré. On s’est beaucoup amusés, à crier les répliques quand elles défilaient à l’écran.

Je ne pense pas que j’avais réalisé combien c’était un film culte. Quel classique il était devenu. Du coup c’était vraiment très drôle d’y assister. »