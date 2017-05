Aquaman affrontera-t-il encore plus d'ennemis que prévu ?

L'un des gros reproches que l'on adresse généralement aux films de super-héros, c'est qu'il y a parfois trop d'adversaires dans le même film, ce qui nuit à la construction d'un personnage de méchant charismatique et inoubliable. Mais Aquaman semble bien décidé à péter un record.

Bien qu'il ait enfin commencé son tournage il y a quelques semaines, Aquaman réserve encore son lot de surprises et nous sommes très loin d'avoir tout vu. Et si l'on connaissait déjà l'identité des adversaires du Roi des Océans pour cette première aventure solo, il semblerait que ce ne soit pas suffisant pour Warner et DC.

En effet, en plus de l'Ocean Master, de Black Manta et du Roi Nereus, Aquaman devrait aussi se coltiner the Trench si l'on en croit nos collègues de Superhero News; Et là, il ne s'agit pas d'un seul personnage mais d'une race entière de créatures sous-marines, bipèdes humanoïdes aux dents acérées et au gros yeux. De quoi faire passer l'envie de se prendre une petite baignade.

Là où ça devient intéressant par contre c'est que la rumeur ajoute aussi que the Trench ne serait pas exclusivement en images de synthèse comme on pouvait s'y attendre mais serait avant tout composée d'hommes en costumes à l'ancienne avec des images en animatroniques avant quelques retouches numériques, ce qui fait toujours plaisir.

Evidemment, il ne s'agit que d'une rumeur pour le moment et dès que l'on parle d'Aquaman sans passer par les voies officielles, on se heurte à un mur donc on attendra une confirmation du studio avant de s'emballer. Mais la rumeur a l'air quand même particulièrement bien renseignée pour qu'on lui accorde un minimum de crédit.