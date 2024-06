Alien : Romulus – date de sortie, casting, histoire… et tout ce qu’on sait jusqu’ici

La saga culte Alien fera son grand retour au cinéma en 2024 (et après le rachat par Disney) dans le film Alien: Romulus, réalisé par Fede Alvarez.

Considérée comme terminée avec Alien 4 en 1997, ressuscitée par Ridley Scott avec le prequel Prometheus en 2012, la saga Alien avait connu quelques problèmes en 2017 avec le non-succès d’Alien : Covenant en 2017, l‘annulation du projet Alien 5 et le rachat de la franchise par Disney (une opération discutée dès 2017, et finalisée en 2019).

Mais les xénomorphes ne sont pas morts, loin de là. Alors qu’une série Alien (qui se déroulera avant le tout premier film de la saga) est en développement, le film Alien : Romulus arrive au cinéma en 2024. Nouveau réalisateur, nouveaux personnages, mais certainement les mêmes ambitions d’exploiter le filon.

Date de sortie, histoire, casting… Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain Alien : Romulus.

Y AURA-T-IL UNE SUITE À LA SAGA ALIEN ?

Oui, mais le chemin a été semé d’embûches. Ridley Scott, le réalisateur d’Alien, le huitième passager (1979) et du prequel Prometheus (2012), a annoncé en 2015 qu’il avait l’intention de réaliser une trilogie entière, avec Alien: Covenant, un autre film… et peut-être même un dernier volet. Son but : se reconnecter au tout premier Alien.

A l’époque, il évoquait même la possibilité de ramener Ripley pour boucler la boucler, en rajeunissant Sigourney Weaver grâce aux effets visuels.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En septembre 2017, la productrice du studio Fox, Stacey Snider, disait à Variety qu’Alien : Covenant avait été « une déception » au box-office. Avec un budget officiel d’environ 100-110 millions, le film n’avait rapporté que 240 millions à sa sortie, très loin des 403 millions de Prometheus qui avait coûté 120-130 millions. Néanmoins, une suite de Covenant était toujours prévue, sous le titre non officiel d’Alien: Awakening.

Ceci n’est pas un alien

Le rachat de la Fox par Disney a tout changé. Discutée dès 2017, officialisée en 2019, cette opération a permis à Disney de récupérer les droits de la saga Alien. Ridley Scott a confirmé qu’il avait rapidement discuté de l’avenir de la franchise avec le nouveau studio, qui cherchait comment exploiter la créature (une série Alien avait alors été annoncée, chapeautée par Noah Hawley).

En 2020, le réalisateur affirmait chez Forbes qu’un nouveau film était en développement, sans forcément avoir de lien avec Prometheus et Covenant.

En mars 2022, ce projet a officiellement été annoncé comme un tout nouveau film, sans lien avec les prequels. Ridley Scott restait producteur, mais Alien : Romulus (titre officiellement confirmé début 2024) a été confié à Fede Álvarez, réalisateur d’Evil Dead et Don’t Breathe.

Bye bye Ripley



QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE ALIEN : ROMULUS ?

Malgré la grève des acteurs en 2023, Alien : Romulus a été l’un des rares films à ne pas prendre de retard sur sa production. Disney a donc décidé de ne pas décaler la date de sortie initialement prévue.

On retrouvera le film en salles à partir du 14 août 2024.

#AlienRomulus arrive le 14 août

DE QUOI PARLERA ALIEN : ROMULUS ?

L’histoire de ce nouveau volet est encore floue. Le synopsis officiel d’Alien: Romulus reste aussi vague que classique :

« Dans cette neuvième aventure, un groupe de jeunes gens vivant dans un monde lointain se retrouvera confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. »

En 2023, lors de la cérémonie des Gotham Awards, Cailee Spaeny a cependant annoncé que ce nouveau film se déroulera entre le premier opus de la saga et sa suite, Aliens, le retour.

Cailee Spaeny a également déclaré à Variety en novembre 2023 que ce nouvel opus tentera de revenir aux sources de la saga :

« Ils ont fait à nouveau appel à la même équipe que pour Aliens de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont conçu les xénomorphes sont venues pour construire les nôtres. Voir le design original, avec les personnes qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui a occupé une grande partie de leur vie, c’est vraiment incroyable. »

Le charme de l’ancien

En mars 2024, le réalisateur Fede Alvarez a donné un indice sur l’histoire d’Alien : Romulus, dans une interview avec The Hollywood Reporter :

« Ça vient vraiment d’Aliens. Je me souviens avoir regardé la version longue d’Aliens et il y a un moment où vous voyez un groupe d’enfants courir dans les couloirs de la colonie. Et je me suis dit : « Wow, qu’est-ce que ça ferait à ces enfants de grandir dans une colonie qui doit encore se terraformer pendant 50 ans ? Il n’y a pas de soleil, il n’y a pas de vie, si ce n’est de reprendre le travail de ses parents quand ils disparaissent. »

La scène en question dans Aliens, le retour



QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE ALIEN : ROMULUS ?

Dès novembre 2022, le nom de l’actrice Cailee Spaeny (Priscilla, Pacific Rim: Uprising, Civil War) circulait pour le premier rôle d’Alien : Romulus. En mars 2023, c’est Isabela Merced (Dora l’exploratrice, Madame Web, le prochain film Superman) qui était annoncée.

Cailee Spaeny sera l’héroïne du film, Rain Carradine. Néanmoins, tous les noms des personnages n’ont pas été dévoilés.

Cailee Spaeny, nouvelle héroïne d’Alien

DÉCOUVREZ LA BANDE-ANNONCE D’ALIEN : ROMULUS

La bande-annonce d’Alien : Romulus est sortie le 20 mars 2024, accompagnée d’une première affiche teaser.

L’affiche teaser



On retrouve tout le programme habituel de la saga Alien dans cette première bande-annonce : le décor, la musique, les cris, l’obscurité, le feu, les trainées de sang. L’accent est toutefois mis sur le grand spectacle, avec quelques explosions et images en zéro gravité (comme dans Alien : Covenant). Les fans penseront également au jeu vidéo Alien : Isolation.

La bande-annonce d’Alien : Romulus en version sous-titrée en français.

Où SERA DIFFUSÉ le film ALIEN : ROMULUS ?

Le film Alien: Romulus était initialement prévu pour être diffusé sur la plateforme de streaming Hulu, mais il a été annoncé en juin 2023 qu’il sortira exclusivement au cinéma, aux États-Unis aussi bien qu’en France.