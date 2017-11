Le Seigneur des Anneaux bientôt de retour en série télé ?

Le Seigneur des Anneaux, plus qu'une collection de livres ou une série de films, c'est une véritable institution. Et ceux qui pensaient que les versions de Peter Jackson étaient tellement définitives que rien d'autre ne serait tenté risquent de passer un sale week-end.

Alors oui, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a été un véritable événement au début des années 2000 et l'oeuvre d'une vie dont le réalisateur lui-même ne semble pas s'être remis. Un pari jugé suicidaire à l'époque de sa confection, un marathon, une épopée, et au final un gigantesque succès tant public que critique. A tel point que le réalisateur s'est senti obligé de capitaliser dessus et de nous faire une nouvelle trilogie, celle du Hobbit, qui ne s'imposait pas vraiment (en tout cas, pas sur trois films).

Si les films sont maintenant considérés comme des classiques et qu'ils ont eu une énorme influence sur les années qui ont suivies (sans eux, pas de Game of Thrones), il fallait bien s'attendre à ce que, à un moment ou à un autre, un producteur décide de proposer une nouvelle version de la fresque légendaire de J.R.R. Tolkien. On le craignait depuis quelques temps, avec tous ces reboots et remakes qui envahissent nos écrans, et voilà, nous y sommes puisque Variety vient d'annoncer que Le Seigneur des Anneaux reviendra, mais en série télé sur la plateforme d'Amazon.

Il semblerait en effet que Warner Bros Television et les héritiers de J.R.R. Tolkien soient en discussions actuellement avec Amazon Studios pour développer une toute nouvelle série. Un projet qui n'est pas pris à la légère, puisque le patron de la chaine, Jeff Bezos, se dit très impliqué dans les négociations tant il est fan du matériau original. S'il est difficile pour le moment d'en savoir plus sur le projet, qui n'en est qu'à ses balbutiements, où rien n'est encore signé, cela témoigne de la volonté évidente d'Amazon de concurrencer Netflix sur son propre terrain, à savoir la série de prestige. La chaine ayant prouvé qu'elle savait y faire ces derniers temps en matière de programme, il est donc venu le temps pour elle d'entrer dans la cour des grands et d'essayer de nous offrir une série culte qui mettra tout le monde d'accord.

On leur souhaite bien du courage et nous sommes plutôt impatients d'en découvrir un peu plus sur ce projet très ambitieux.