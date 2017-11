On en sait un peu plus à propos du film sur Charles Manson que prépare Quentin Tarantino

Qui ne serait pas un film sur Manson mais sur la fin d'une époque... Le nouveau Quentin Tarantino serait plus dans la veine d'un Pulp Fiction que d'un Django.

La combinaison des deux ne pouvait évidemment pas nous laisser indifférent. Quentin Tarantino + Charles Manson est une addition qu’on n’aurait jamais pensée possible et pourtant Hollywood est plein de surprises. Alors que QT est en pleine tourmente après avoir avoué qu’il était plus ou moins au courant des agissements de son ancien collègue et ami Harvey Weinstein, de nouveaux détails concernant son prochain film viennent de faire surface. Si tonton Harvey était derrière tous les projets du cinéaste, le réalisateur de Kill Bill a avoué qu’il ne travaillerait plus avec son studio The Weinstein Company. Le surdoué du 7e art a donc pris la décision d’autoriser tous les studios à lire son script, à l’exception de Disney, après quoi il déciderait lequel aurait l’honneur de travailler avec lui.

QT avec Tim Roth, Kurt Russell et Jennifer Jason Leigh sur le tournage des Huits Salopards

Intitulé pour le moment Numéro 9 (parce que son neuvième film) le film prendra place durant le rêve éveillé des années 60 auquel le cauchemar Charles Manson mettra fin à cette euphorie.

Selon Deadline donc, l’action se déroulera à la fin des sixties et prendra comme toile de fond le massacre organisé par la fameuse « famille » de cet allumé de Manson, mais que le long ne se focalisera pas sur leurs pérégrinations diaboliques. En clair, un peu comme Inglourious Basterds qui ne s’intéresse pas au nazisme en particulier mais l’utilise comme peinture pour dessiner ses personnages. Toujours d’après Deadline, le film qui s’en rapprocherait le plus serait Pulp Fiction. Comme nous vous l’annoncions précédemment, Margot Robbie se serait vu offert le rôle de la malheureuse Sharon Tate et que Tarantino aurait écrit des rôles pour Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Samuel L. Jackson. Aucun casting officiel de dévoilé donc mais on peut compter sur le bouillant cinéaste pour inviter la crème d’Hollywood. On espère aussi qu'il réussira à faire tourner Jennifer Lawrence alors qu'elle était son premier choix pour le personnage de Daisy dans Les Huit Salopards avant que le réalisateur ne décide d'engager une actrice plus âgée, soit Jennifer Jason Leigh. Ne vous attendez pas à voir le film sur vos écrans avant le milieu de l’année 2018 ou début 2019 cependant.