Guillermo Del Toro va arrêter la réalisation pendant un an pour s'occuper de tous ses autres projets

Le cinéaste mexicain va faire une pause dans sa carrière de réalisateur pour avancer ou terminer de nombreux autres projets cinématographiques.

La Forme de l'eau est d’ores-et-déjà un des meilleurs films de l’année 2018. Conte fantastique moderne, romance poétique ou métaphore du monde contemporain, le nouveau long-métrage de Guillermo Del Toro est une perle cinématographique. D’ailleurs, on vous en parle rapidement ICI - avant qu’une critique en bonne et due forme soit publiée.

Le film se place donc parmi les favoris aux Oscars aux côtés des Panneaux de la vengeance ou de Call Me by Your Name quand le cinéaste mexicain pourrait bien s’octroyer celui de meilleur réalisateur (face à l'autre favori Christopher Nolan). En attendant de savoir s’il sera récompensé, Guillermo Del Toro a justement fait une annonce il y a quelques jours.

Selon Variety, lors d’une interview avec plusieurs journalistes au Mexique, le metteur en scène aurait expliqué qu’il faisait un break :

« Je prends une année sabbatique en tant que réalisateur. J’allais faire Fantastic Voyage mais après La Forme de l’eau, j’ai besoin de faire une pause. »

A part la fatigue, Guillermo Del Toro n’a pas expliqué plus en détails les raisons de ce choix. Cependant, il est loin de prendre une véritable année de repos. Comme il l’explique, au micro du magazine, ce ne sont pas les projets qui manquent à son agenda.

Outre Fantastic Voyage, remake du film de 1966, qu’il devrait réaliser à la sortie de son année sabbatique et qu'il va sûrement travailler cette année, le réalisateur d’Hellboy doit terminer le scénario de son film en noir et blanc Silver. L’histoire d’un catcheur mexicain qui découvre que tous les politiciens sont des vampires et décide alors de tous les tuer. Un script que convoitise certainement son compatriote Alfonso Cuarón qui lui demande des nouvelles de son avancée régulièrement.

Comme annoncé au Festival Lumière, il doit également s’occuper de son documentaire sur Michael Mann. Enfin, à côté de la saison 2 de Chasseurs de Trolls, Guillermo Del Toro produira certainement le nouveau film de Patricia Riggen (Les 33) pour lequel il n’a donné aucune précision. Une année pas si sabbatique que ça donc… qui, avec un peu de chance, fera renaître ses Montagnes hallucinées. On croise les doigts !