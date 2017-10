Guillermo Del Toro préparerait un documentaire sur le grand Michael Mann

Nous sommes très contents pour Guillermo Del Toro depuis quelques semaines parce que, après une période maudite, il semble enfin reprendre du poil de la bête. Et il a décidé de tous nous surprendre.

C'est vrai qu'on avait un peu de peine pour Del Toro ces dernières années. Il se fait piquer Pacific Rim et Hellboy, ces derniers films n'ont pas vraiment été des succès et en plus il n'arrive pas à monter ses projets de rêve. Bref, c'est un peu la lose. Et c'est toujours triste quand cela arrive aux gens que l'on aime. Et puis, Del Toro a eu la brillante idée de faire La forme de l'eau et, d'un coup, tout va mieux, puisqu'il est le grand gagnant du dernier festival de Venise, ce qui est quand même une sacrée belle revanche.

Guillermo Del Toro

Alors que l'on attend avec impatience le 21 février 2018 pour découvrir le film en salles, on ne savait pas trop ce que notre ami préparait pour la suite et on peut dire que c'est une sacrée surprise. En effet, si l'on en croit Thierry Frémeaux, le président du Festival de Cannes, Guillermo Del Toro serait en pleine préparation d'un documentaire sur... Michael Mann. L'homme l'a révélé lors du dernier Festival Lumière qui a lieu cette semaine à Lyon, sans pour autant entrer dans les détails.

Michael Mann

En effet, à ce jour, impossible de savoir s'il s'agira d'une simple featurette ou d'un documentaire entier consacré au Maître du thriller moderne. Tout ce que l'on sait, c'est que les deux réalisateurs sont fans de leurs travaux respectifs et sont amis dans la vraie vie, ce qui devrait quand même faciliter les choses. Et comme en plus ils n'évoluent clairement pas dans le même univers de cinéma, la rencontre de ces deux légendes ne peut être que passionnante. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus.

Sur le tournage de La Forme de l'Eau