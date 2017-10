Pour Kevin Feige, les films Marvel ne se ressemblent pas du tout

Marvel domine le monde du blockbuster et rien ne semble pouvoir l'en empêcher. On dit souvent que c'est parce qu'il a trouvé la bonne formule. Et si c'était parce qu'il faisait aussi tout le temps la même chose ?

Tandis que DC peine à trouver son rythme de croisière (mais on est sûr qu'il y parviendra), tout va très bien pour Marvel, merci pour lui. On peut même dire que les 10 dernières années qui vienne de s'écouler étaient clairement sa décennie, tant il a aligné les gros cartons au box-office. Pourtant, dès le départ, quelques voix se sont élevées contre la fameuse formule Marvel : il n'y avait aucune originalité d'un film à l'autre, ils faisaient un peu toujours la même chose, ce qui ne réservait aucune surprise.

Et c'est vrai que lorsque l'on compare la trame scénaristique d'Iron Man et de Docteur Strange dans les grandes lignes, les similitudes sont évidentes. On ne parle pas des deux Avengers, qui racontent grosso-modo la même histoire. A l'heure où le MCU va entamer un virage historique, Marvel se devait de réagir à ce petit débat qui semble gagner en importance dans la communauté ces dernières années. Et qui mieux que le big boss, Kevin Feige, pouvait remettre quelques pendules à l'heure ? La patron s'est donc exprimé au micro de Uproxx pour nous expliquer que, en fait, à partir du moment où les films font partie du même univers, ils auront forcément des choses en commun :

"Je pense que c'est juste la façon dont nous faisons les films. Mais tous les films sont relativement différents, il y a une narration que les gens aiment pointer du doigt parce qu'ils sont tous faits par la même équipe et parce qu'ils coexistent dans le même univers cinématographique. C'est pour cela que nous cherchons des similitudes.

Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que Thor : Ragnarok est très différent de Spider-man : Homecoming. Ils sont tous les deux funs, les gens les apprécient. Est-ce que cela les rend similaires ? Si c'est le cas, j'accepte. Si c'est une critique, je l'accepte aussi. Mais vraiment, quand on regarde, Homecoming, Thor : Ragnarok, puis Black Panther, Avengers : Infinity War, Ant-Man and the Wasp et Captain Marvel qui se déroule dans les années 90, ce sont quand même des films très différents. Si la principale chose en commun est qu'ils soient de bonne qualité et plaisants à regarder, alors oui, je suis d'accord."

Une manière de retourner le débat à son avantage qui force le respect. Si nous n'irons pas jusqu'à dire que tous les films sont des copiés-collés d'une même formule, il ne faut quand même pas oublier qu'ils répondent à une même ligne directrice, établie par le studio, et que ce n'est pas tant les similarités qui doivent être remises en question, mais davantage le manque de prise de risque général du MCU. Mais bon, après, ce n'est qu'une question de point de vue en fait.