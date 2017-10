Ace Ventura, Young Guns et Faux Semblants vont aussi avoir droit à leur reboot

Alors que l'on se demande de plus en plus sérieusement s'il arrivera de nouveau le moment où Hollywood nous surprendra avec des idées originales, fort est de constater que cet instant n'est pas pour demain. Parce que là, on tient une belle brochette de reboots en perspective.

Connaissez-vous la société de production Morgan Creek ? Pas forcément un gros studio hollywoodien mais un acteur important du milieu puisque, depuis sa création en 1988, Morgan Creek a produit plus d'une soixantaine de films, en proposant un catalogue très diversifié, en passant par des chefs-d'oeuvres comme Faux Semblants ou True Romance, des gros succès comme Robin des Bois, Prince des Voleurs, et des trucs bien honteux à la Battlefield Earth.

Cabal

Un petit studio avec lequel il faut compter et qui souhaite entrer de plein pied dans l'univers numérique et se tenir à la page. Avec tous les bouleversements de ces dernières années, la VOD, la démocratisation de plateformes comme Netflix, Morgan Creek ne veut pas rester sur le bas-côté et c'est pour cela que ses dirigeants ont décidé de renommer leur studio Morgan Creek Entertainment Group. Et, pour fêter cela, la société vient de lancer un ambitieux projet de mises à jour d'un bon nombre de films de son catalogue à destination du cinéma, de la télévision et du streaming.

Battlefield Earth

C'est ainsi que nous apprenons via le site Deadline que Ace Ventura va connaitre un reboot cinéma, qui ne devrait pas en fait, en être vraiment un puisqu'il ne s'agira pas forcément d'un retour à zéro tout en n'étant pas vraiment une suite non plus. Oui, ça a l'air le bordel dit comme ça, mais en fait, le studio prévoit une variation autour de cet univers, en mettant en scène le fils ou la fille du détective animalier (cela reste à déterminer) tout en permettant à Jim Carrey de revenir faire un petit coucou si le coeur lui en dit.

Young Guns

Autre gros projet, Young Guns. Inconnu de la jeune génération, le film avait tout pété dans les années 80 en reprenant la légende de BIlly The Kid, une espèce de western moderne avec un casting 4 étoiles des stars montantes de l'époque (Charlie Sheen, Emilio Estevez, Lou Diamond Phillips, Kiefer Sutherland...). Il avait également connu une suite conclusive quelques années après, qui pour le coup avait traumatisé pas mal de gamins qui ne s'attendaient pas forcément à voir tous leurs héros se faire buter (mention spéciale au Doc). Et bien, oui, comme on pouvait le craindre depuis quelques temps, Young Guns aura aussi droit à son reboot, ou plutôt à ses reboots puisqu'en plus d'un film, une série télé est également prévue.

Faux Semblants

Retour à la télé aussi pour Faux Semblants, le chef-d'oeuvre de David Cronenberg, qui devrait se transformer en série sans que l'on ait plus de détails pour le moment. Citons aussi le Cabal de Clive Barker, Les Indians ou encore Fenêtre sur Pacifique, qui devraient connaitre le même traitement. Alors oui, ça fait beaucoup d'un coup, et on aurait toutes les raisons de s'en inquiéter si les responsables de Morgan Creek ne mettaient pas en exergue leur volonté d'avoir à chaque fois la bénédiction des créateurs des films originaux et, pourquoi pas, les impliquer dans le processus. Ce qui est quand même sympa de leur part.

Mais bon, du moment qu'ils ne nous font pas un reboot de Battlefield Earth, nous, on n'a rien à dire hein.