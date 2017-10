La bande-annonce de Winchester nous plonge aux côtés d'Helen Mirren dans un terrifiant labyrinthe spectral

Ces dernières années, les films de maison hantée ont connu un semblant de renaissance, notamment grâce à James Wan et The Conjuring. Mais Winchester: The House That Ghosts Built nous fait méchamment de l’œil.

De Annabelle, en passant par Insidious ou The Conjuring, nous n’avons pas manqué de vilaines entités cachées dans les placards de vieilles bâtisses ces temps derniers. Pour autant, ces récentes productions, si elles entretiennent des connections évidentes avec des classiques du genre, relèvent souvent plus d’un pot-pourri de recettes classiques que d’une école en particulier.

Or, voici la bande-annonce de Winchester, qui pourrait bien nous ramener avec effroi sur le terrain des maisons hantées. En effet, nous y suivons le docteur Eric Price, dépêché auprès de la veuve Winchester pour évaluer sa santé mentale. La riche héritière esseulée fait bâtir depuis des années une gigantesque maison, un manoir en vérité, dont les centaines de chambres ne lui sont pas destinées, mais doivent accueillir les spectres qui la poursuivent.

Si le trailer du nouveau film des frères Spierig ne manque pas de nous gratifier de plusieurs jump scares plutôt inutiles et qui sentent un peu le renfermé, leur nouveau terrain de jeu est diablement excitant. Tout d’abord parce que comme il se doit, on a le sentiment qu’il va se concentrer sur son inquiétant décor : un bâtiment labyrinthique en perpétuelle transformation, mais également parce qu’il accueille un casting intéressant.

On retrouve ici Helen Mirren et Jason Clarke, qui devraient nous faire profiter le film de tout leur talent, et qu’il nous tarde de retrouver dans une fable horrifique tendance gothique. Et pour parfaire le tout, rappelons que les frangins Spierig sont les metteurs en scène de Daybreakers et Predestination, deux excellentes séries B avec Ethan Hawke, qui hantent encore nos mémoires. Le duo est également derrière Jigsaw, le nouveau Saw attendu en novembre.

Helen Mirren