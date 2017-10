Logan : le réalisateur en dit plus sur un éventuel film consacré à X-23

Logan a compté parmi les belles réussites publiques et critiques de 2017. Après sa fin, qui a bouleversé les fans du personnage, nombreux sont les spectateurs à se demander ce qui va se passer.

En effet, si d’un côté la Fox tend à décliner les X-Men à toutes les sauces, on se doute bien que le cas Logan est à part. Entre Legion, The Gifted, Les Nouveaux Mutants et X-Men : Dark Phoenix, les héros Marvel sont un rouage fondamental de l’arsenal du studio, qui veut les rentabiliser au maximum. Mais avec son univers adulte, au ton aussi noir que radical, sa chronologie différente et ses inspirations venues du western, l’univers dépeint dans Logan s’accommode mal des codes du blockbuster actuel.

Sans compter que le personnage de X-23, interprétée par Dafne Keene, a marqué durablement les spectateurs et pourrait constituer un successeur idéal à Wolverine, dont Hugh Jackman paraît s’être définitivement éloigné.

Scandale du jeunisme

C’est exactement ce qu’a expliqué le réalisateur James Mangold, derrière Logan et Wolverine : le combat de l'immortel, dans le Hollywood Reporter.

« Le succès de Patty Jenkins avec Wonder Woman encourage les studios à ne pas redouter les films aux protagonistes féminins. Plus ils marchent sur le territoire américain, plus j’ai d’espace pour travailler et m’y atteler. Donc nous voilà avec une héroïne féminine. C’est incroyable. Et qu’allons-nous bien pouvoir faire avec elle ? Voilà où nous en sommes avec le scénario, en ce moment, on fait fonctionner notre imagination. »

Si on est ravis d’apprendre que le metteur en scène travaille actuellement sur la suite de Logan, la justification selon laquelle Wonder Woman aurait appris aux exécutifs hollywoodiens que les personnages féminins fonctionnent au box-office est particulièrement fallacieuse.

En effet, le box-office n’a pas attendu le remake des Visiteurs de Gal Gadot pour que des héroïnes y cartonnent, et si défiance hollywoodienne il y a, elle relève plus d’un vieux sexisme que d’une prudence économique. Enfin, c’est bien sûr le succès de Logan qui sécurise un éventuel film consacré à X-23, plus que le travail de Patty Jenkins.

Se faire planter par sa fille, c'est quand même dégueulasse