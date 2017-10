Thoroughbreds : une bande-annonce mystérieuse pour ce thriller surexcité avec Anton Yelchin

Thoroughbreds va nous offrir un thriller tendu porté par des jeunes étoiles montantes du cinéma indépendant.

Le regretté Anton Yelchin, excellent dans Green Room et surtout connu du grand public pour son rôle de Chekov dans les derniers Star Trek, est décédé le 19 juin 2016 à l’âge de 27 ans. Magré sa tragique disparition, la carrière de l’acteur continue de façon posthume.

En effet, Anton Yelchin apparaitra encore dans trois autres films dont Thoroughbreds. Un thriller réalisé par Cory Finley dont la bande-annonce enragée vient d’être dévoilée par Focus Features.

Thoroughbreds raconte l’histoire de deux jeunes adolescentes bourgeoises qui se retrouvent après des années d’éloignements. Confrontées à des problèmes personnels, elles vont élaborer un plan pour les résoudre et peu importe les conséquences. Les deux filles interprétées par Olivia Cooke (Me and Earl and the Dying Girl) et la nouvelle coqueluche des thrillers aux airs horrifiques Anya Taylor-Joy (Split, The Witch).

Dans ces premières images totalement barrées, elles semblent avoir besoin d'armes et leur contact, joué par Anton Yelchin, n'a pas l'air rassuré du tout. Dans quel but ? Suspense… Salué à Sundance en janvier dernier, le film ne sortira aux Etats-Unis que le 9 mars prochain. En France, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.