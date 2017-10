Pour Michael Fassbender, Assassin's Creed "s'est trop pris au sérieux"

Assassin's Creed a été un flop critique, un non-succès public et surtout une nouvelle déception dans l'adaptation cinéma d'un jeu vidéo.

Entre son casting assez dingue (Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons ou Brendan Gleeson) et son réalisateur talentueux Justin Kurzel (Macbeth, Les Crimes de Snowtown), Assassin's Creed avait de grands atouts dans sa manche.

Pourtant, et loin de nous l'idée de remuer le couteau dans la plaie, Assassin’s Creed, c’était bien bien nul. A tel point qu’on avait presque oublié son existence (du moins on préférait l’avoir oublié). Résultat : après un box-office très moyen (environ 240 millions engrangés pour un budget officiel de 125), la suite évoquée lors de la promo n'a pas donné signe de vie depuis et devrait se transformer en série télé. Enfin, c’est ce qui était prévu.

"Tu vois Marion, on a mis la barre là, mais... en fait non"

Dix mois après sa sortie en salles, les langues se délient un peu. Et le premier à confesser les erreurs du film s’appelle Michael Fassbender. L’acteur phare du long-métrage s’est confié à Movie’n’co :

« Bien sûr ce n’était pas idéal. Je pense que nous avons un peu manqué l’occasion. Nous allons donc attendre et voir ce que propose Ubisoft. En ce moment je ne sais pas. Je le rendrais plus divertissant, c’est vraiment ça l’intention principale. Le film se prenait trop au sérieux et j’aimerai que mon personnage arrive plus vite dans l’action. Je pense qu’il y a trois débuts dans le film, et c’est une erreur ! »

"Je tire une flèche au prochain qui dit qu'Assassin's Creed est génial"

Et c’est plutôt vrai : entre le prologue en 1492 en pleine inquisition espagnole, puis le retour dans les années 80 avec Callum Lynch enfant et enfin l’arrivée en 2016 avec Callum Lynch sur le point d’être exécuté, Assassin's Creed saoulait en moins de 20 minutes sans raconter grand-chose et sans même vraiment commencer.

Michael Fassbender a l’air chaud pour relancer la franchise au cinéma donc, si Ubisoft apprend de ses erreurs bien évidemment. Franchement, nous, on n'est pas pressé et pour être vraiment honnête on n'est pas du tout chaud non plus…