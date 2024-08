RRR, Kalki 2898 AD… pourquoi les blockbusters indiens cartonnent toujours plus au box-office ?

Le succès fou de Kalki 2898 AD et de RRR en Inde et à l’international confirme l’importance prise par les productions de Tollywood au box-office. Décryptage.

Contrairement aux idées reçues, Bollywood ne définit pas l’intégralité du cinéma indien, même si cette industrie est encore aujourd’hui la plus prolifique au monde. A l’image de ses diverses régions et de ses dialectes, le pays possède plusieurs pôles de cinéma, qui font de plus en plus concurrence à Bombay. Là où Kollywood produit ses films en langue tamoul près de Madras (au sud-est), Tollywood est basée à Hyderabad (au sud), et tourne en télougou.

Si chaque industrie a ses spécificités, tout ce beau monde réussit désormais à s’exporter, non seulement au sein du territoire local (grâce à une diffusion multilingue accrue), mais aussi à l’international. Tollywood, en particulier, s’impose depuis la fin des années 2010 comme l’outsider qui ne cesse de grandir, au point de pleinement prendre sa place dans la cour des grands. Explications.

Ça Naatu Naatu sur le box-office

Kalki 2898 AD : une nouvelle date pour le blockbuster indien ?

Alors qu’Hollywood n’a cessé de façonner son expansion au box-office du côté de l’Asie (et surtout de la Chine), ces cibles ferment de plus en plus leurs portes aux productions américaines. Le public valorise les blockbusters locaux. Il est logique que ces succès rendent curieux, et atteignent pour certains d’entre eux nos salles de cinéma.

Dans le cas de la Chine, nombreuses sont les œuvres à rester invisibles en Occident, mais l’Inde étend considérablement son catalogue. Un boom se pressentait, et il a été précipité par le Covid, dont le box-office américain a eu du mal à se remettre. Tandis que les franchises les plus installées ont connu des chiffres parfois décevants depuis la fin de la crise sanitaire (Marvel, DC, Lucasfilm ou encore Fast & Furious), les phénomènes indiens ont fait parler d’eux, et ont commencé à grappiller des places dans le top 10 hebdomadaire étasunien.

Du ralenti dans les cheveux et un gros mecha : forcément on aime

2024 est en soi un très bon exemple. Le début de l’été s’est montré catastrophique à plus d’un titre au niveau des entrées (The Fall Guy, Furiosa…), avant que quelques poids lourds comme Vice-Versa 2 ne viennent relever la barre. Dans ce contexte, Kalki 2898 AD, méga-projet de science-fiction très coûteux (65 millions de dollars de budget, une fortune pour un film indien), n’a pas eu beaucoup de difficultés à se hisser à la 5e place du box-office américain lors de sa sortie le 27 juin.

Pour son premier week-end sur le sol US, le long-métrage de Nag Ashwin, qui comptait parmi les plus attendus de l’année, a récolté 5,6 millions de dollars. La somme peut sembler faible, mais elle n’est pas si éloignée des 11 millions récupérés par Horizon de Kevin Costner, sorti à la même date. Dans le cadre d’un film indien, c’est tout à fait honorable, et proche des plus gros succès récents du genre (les 6,8 mil...