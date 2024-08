Vampires en crise existentielle : comment Only Lovers Left Alive a modernisé le monstre

Avec Only Lovers Left Alive, Jim Jarmush juxtapose la figure du vampire à celle d’une méditation sur le temps qui passe, une superbe façon de moderniser le monstre.

Nul besoin d’être particulièrement expert en suceurs de sang et autres créatures de la nuit pour avoir observé quelques mutations depuis le Nosferatu de Murnau — premier vampire à avoir investi les écrans en 1922 et adaptation plus qu’officieuse du fameux Dracula de Bram Stoker. Avec Only Lovers Left Alive toutefois, Jim Jarmusch parvient à imposer une vision quasi inédite du monstre en y proposant une méditation poético-existentielle sur le temps et l’inexorable ennui de sa redondance.

Alors oui, certes, jouer avec les codes du vampirisme et les prothèses dentaires implique généralement une réflexion ou deux sur le statut d’immortel intrinsèque à la bestiole. Mais au travers de son récit, c’est moins l’idée d’une condamnation à perpétuité qu’explore le cinéaste, que celle d’une confrontation entre passé et présent perpétuel.

Yves Saint Mordant

Jardin d'Eden et autres fantaisies

Monstre sanguinaire, symbole simultané de romantisme classique et d’érotisme, commentaire social, métaphore d’une pléthore de marginalisions diverses, puis, impulsée par les abdos scintillants d’Edward Cullen en 2008, émancipation sexuelle adolescente… le public s’est mangé de la dent longue à toutes les sauces (et pas nécessairement toujours les plus savoureuses).

Amateur de pérégrinations introspectives tels que l’ésotérique Dead Man ou le plus terre-à-terre (mais pas moins lyrique) Paterson, le cinéaste projette ici son spectateur dans le quotidien d'impérissables protagonistes pour mieux l'interroger : comment peut-on vivre pleinement, si chaque lendemain est garanti d’office ?

Pas eu le temps de passer à Ikea

À en juger par la séquence d’introduction — qui juxtapose dans un même mouvement circulaire ciel étoilé, vinyle de Wanda Jackson, et les corps indolents de Tilda Swinton et Tom Hiddleston —, l’éternité enraie l’idée d’un éventuel progrès, et astreint le couple de morts-vivants à tourner en rond ad vitam aeternam. Après tout, ne dit-on pas que l’Histoire est un éternel recommencement ?

Chaque expérience a ainsi déjà été vécue au centuple, chaque avancée observée mille et une fois. Au demeurant, un coup d’oeil au JT de 20h suffit à comprendre la lassitude d’Adam, mélancolique échevelé à demi suicidaire. La malédiction n’est pas tant que le futur est continuellement assuré ; c’est qu’il soit prévisible.

Quand tu repenses aux microplastiques

Pour le personnage, « tout le sable est au fond du sablier ». « Alors il faut le retourner », lui répond Ève. Cette dernière, plus âgée que son amant, a eu l’occasion de voir de nombreuses civilisations naître po...