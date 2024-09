Hitchcock en une scène de peur géniale : cette petite leçon de cinéma dans Les Oiseaux

S'il fallait expliquer le génie d'Alfred Hitchcock en une scène, ça pourrait être celle-ci dans le film culte Les Oiseaux.

Hitchcock, ce n'est pas juste la scène de la douche dans Psychose. Dans ses grands classiques comme dans ses films moins connus, le réalisateur a maintes fois démontré la force de sa mise en scène, et prouvé qu'un mouvement de caméra, un contrechamp ou un gros plan pouvaient raconter mille fois plus qu'une ligne de dialogue.

Parmi ses grands films inoubliables et intemporels, il y a Les Oiseaux, sorti en 1963. Inspirée de la nouvelle de Daphné du Maurier (qu'il avait adaptée avec Rebecca en 1940), cette histoire de volatiles des enfers est une mine d'or pour décortiquer et décrypter les outils de la mise en scène. C'est pour cette raison qu'on voulait revenir sur un moment précis du film.

Les oiseaux se cachent pas pour te voir mourir

POV : T'ES HITCHCOCK

Le cinéma est une affaire de point de vue, et pas uniquement parce que certaines personnes de l'équipe osent dire qu'Alien : Romulus est dans le top 3 des films de la saga. Faire un film et raconter une histoire, c'est choisir ce que le public va savoir, et décider où il est placé par rapport aux personnages. A t-il une longueur d'avance ? Quand doit-il avoir accès à telle ou telle information ? Est-il dans le récit avec les personnages, ou au-dessus avec ceux qui tirent les ficelles ?

Dans l'incontournable livre d'entretien entre François Truffaut et Alfred Hitchcock, le réalisateur britannique expliquait la différence entre le suspense et la surprise, avec une image simple : une bombe cachée sous une table, avec deux personnes qui discutent.

Si on ne sait pas que la bombe est cachée sous la table, et qu'elle explose : c'est une surprise.

Si on sait que la bombe est là et va bientôt exploser, mais que les personnages l'ignorent et commandent une autre pinte : c'est du suspense.

Le suspense selon Hitchcock

Hitchcock aimait le suspense, d'où les multiples exemples excellents dans sa filmographie. Marion ne voit pas que quelqu'un est entré dans la salle de bain pendant qu'elle prend une douche dans Psychose ; Margot ne sait pas qu'il y a un homme caché chez elle pour la tuer lorsqu'elle va décrocher le téléphone dans Le Crime était presque parfait.

Dans Fenêtre sur cour, quand Thorwald rentre chez alors que Lisa est en train de fouiller dans ses tiroirs, il y a même l'illustration parfaite du suspense : de l'autre côté de la cour, Jeff et Stella sont scotchés à leur fenêtre, terrifiés pour leur amie. C'est exactement ce que Hitchcock veut que le public ressente de l'autre côté de l'écran, en tremblant pour les personnages.

Le public selon Hitchcock

LE PARFAIT EXEMPLE DU SUSPENSE

Mais Hitchcock étant un petit malin qui aime se jouer du public, il va plus loin dans une scène des Oiseaux : celle où Melanie fume une cigarette devant l'école. Arrivée trop tôt pour récupérer la petite Cathy, l'héroïne campée par Tippi Hedren s'assoit sur ...