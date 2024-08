Entre O’Brother et le creux de la vague : The Barber, le bijou mal-aimé des frères Coen

On s’amuse beaucoup chez les frères Coen. On y déprime aussi tout autant, et The Barber nous le rappelle avec brio et en noir et blanc.

Drôle de filmographie que celle des frères Joel et Ethan Coen, passés maîtres dans l’art de conter les mésaventures d’une poignée d’énergumènes rêvant de gloire, mais voués à l’échec. Un parcours presque sans faute jusqu’au début des années 2000, qui vient conclure l’un des pics créatifs du duo avec le triplé gagnant The Big Lebowski, Fargo et O’Brother. Hélas, les frangins ont un peu déçu ensuite, du moins jusqu’à No country for old men. Cela étant, s’il y a un film à sauver de cette période moins inspirée et inspirante, c’est bien The Barber.

Récompensé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes, ex-aequo avec Mulholland Drive (quelle année !), ce petit coup de génie habité par la performance de Billy Bob Thornton a fait chou blanc au box-office et n’est même pas rentré dans ses frais. Un fiasco retentissant, mais peu étonnant dans la mesure où les frères Coen accouchent ici d’un film noir aussi virtuose qu’antipathique.

Fumer fait ressasser

BONS BAISERS DU PASSÉ

Si l’idée du noir et blanc au cinéma hérisse encore une partie du public, c’est qu’un malentendu persiste sur la prétendue austérité ou ringardise du procédé. Alors, oui, il n’est pas interdit d’interroger le sens de cette technique devant certaines tentatives du genre, surtout quand elle fait office de vernis publicitaire (le prologue douteux d’Antichrist de Lars Von Trier en est un bon exemple). Mais comme d’autres grands noms avant ou après eux (on pense à Steven Spielberg avec La Liste de Schindler ou à Alfonso Cuarón avec Roma) les frères Coen ne cèdent à aucun caprice esthétique avec The Barber.

On y suit donc Ed Crane (joué par Thornton), un coiffeur désabusé, qui soupçonne sa femme Doris (Frances McDormand) d’avoir une liaison avec son patron Big Dave (le regretté James Gandolfini). Encouragé par un petit escroc de passage en ville, Ed décide de faire chanter l’amant de sa femme afin de lui soutirer une somme d’argent suffisamment coquette pour monter sa propre affaire. Mais voilà, tel est pris qui croyait prendre.

Chauve qui peut !

Grâce aux talents du chef opérateur Roger Deakins, fidèle acolyte du duo de réalisateurs et grand amoureux du noir et blanc, c’est tout un pan du cinéma classique américain qui renaît de ses cendres ici. L’hommage pourrait paraître poussiéreux aux yeux d’une jeune génération non avertie, mais Joel et Ethan évacuent d’abord la couleur pour reproduire ce sentiment d’inquiétude et de confusion propre aux films de science-fiction paranoïaques des années 1950 (L’Invasion des profanateurs de sépulture en tête).

Tout comme chez Alfred Hitchcock en son temps, on sent l’amour des scénarios de série B chez les frères Coen, raffolant autant des personnages ubuesques (citons l’épouse de Big Dave, fervente adepte de la théorie...