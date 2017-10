Pour le réconfort : Critique qui fait pas un métier facile tous les jours, on vous prie de le croire

En quelques années, Vincent Macaigne est devenu la coqueluche d’un certain cinéma français, touché par sa dégaine de Droopy shooté au Lexomil, tout en s’imposant comme un metteur en scène de théâtre respecté et discuté. Rien d’étonnant donc à retrouver l’artiste derrière la caméra de Pour le Réconfort, son premier long-métrage, dont la fabrication s’est étalée sur plusieurs années.

Tourné avec une équipe ultra-réduite, entouré de comédiens dont il est proche et pensé comme un premier geste indispensable avant de se lancer dans le « grand bain », Pour le réconfort a été filmé il y a cinq ans, avant d’être monté par à-coups durant ces quatre dernières années. Malgré l’humilité inhérente au projet, la difficulté de sa mise en œuvre, il coche avec un systématisme embarrassant les cases d’un programme esthétique rebattu.

Engoncé dans ce format carré, véritable colifichet du film d’auteur rabougri, qui évoque plus l’écran d’un téléphone portable mal nettoyé qu’un véritable format d’image, le film empile les scénettes monomaniaques, où une galerie de personnages se beuglent dessus, empêtrés dans des conflits aussi stéréotypés que rendus terriblement artificiels par le dispositif de mise en scène. Les protagonistes de Pour le Réconfort hurlent leur médiocrité, leur détestation de la bourgeoisie, l’amertume qui les ronge, leur banale nullité.

Pauline Lorrilard

Le problème, c’est que l’objet qui nous est donné à voir est à la fois d’essence essentiellement bourgeoise (en représentant un monde sur lequel il plaque un regard factice dans ses affects, attendu dans sa forme, stérile dans les débats désincarnés qu’il agite) et dont l’ascèse de supermarché maitient le plus souvent le spectateur à distance.

Adressé aux thuriféraires d’un cinéma toujours plus morne que le réel, toujours plus gris qu’un crachin nivernais, qui refuse tout style, toute pensée par l’image, toute composition, toute technique, comme si la matière même du cinéma le reboutait, Pour le réconfort évoque un cuisinier qui se risquerait à servir de la viande avariée en espérant que quelque critique culinaire y voit un beau geste disruptif.

Pascal Reneric et Laurent Papot

De dossier de presse en interview, Vincent Macaigne explique avoir travaillé sans être convaincu initialement de fabriquer un film, tout en s’inspirant de La Cerisaie de Tchekhov. Non seulement Pour le Réconfort ressemble à une captation comateuse de pièce inachevée, mais la pauvreté (l’absence ?) de sa construction le tient éloigné de la géniale dramaturgie de l’auteur russe, et ce ne sont pas quelques bisbilles territoriales qui suffisent à nourrir ce qui se voudrait une exploration des fractures qui minent la société française. Plus que le film engagé vanté ici et là, on a le sentiment embarrassant d'assister à un épisode inédit de Tchoupi fait de la politique.