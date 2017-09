Le Petit Spirou : Critique effrontée

On ne sait pas si vous avez remarquer mais depuis quelques années, beaucoup de bandes-dessinées franco-belges sont adaptées au cinéma. Boule et Bill, L'élève Ducobu, Les profs.... Et aujourd'hui Le Petit Spirou. En attendant le vrai... l'année prochaine.

Il semble exister un énorme malentendu lorsque l'on parle d'adaptations de BD franco-belges au cinéma, en ce sens que tous les titres que nous avons cité partent avec un gros handicap : il ne s'agit majoritairement pas d'histoires bouclées mais de successions de gags en quelques cases, ce qui, déjà conditionne le projet d'adaptation et en augmente la difficulté. Et on va voir que Le Petit Spirou n'y fait malheureusement pas exception.

SPIROU BEGINS

Pour re-contextualiser, disons du Petit Spirou qu'il est un proto Titeuf tout autant qu'une manière de se moquer gentiment d'un personnage-phare de la BD franco-belge, le groom Spirou, en nous montrant que, s'il avait déjà le goût de l'aventure étant jeune, c'était avant tout un petit con qui rendait la vie des adultes impossible, qui courtisait les meufs et reluquait le décolleté de sa maitresse à la moindre occasion, entouré de sa bande de pote. Une certaine idée de l'enfance, peut-être assez juste finalement, et surtout un gros pied de nez à une institution culturelle de la main-même de ceux qui s'occupaient alors des aventures de Spirou et Fantasio, Tome et Janry. C'était débile, ça ne planait jamais bien haut mais, franchement, au début des années 90, c'était bien sympa. Sauf que voilà, c'était des gags courts, cela n'avait aucune raison d'être hormis ce format et c'est pour cela que ça fonctionnait.

Forcément, quand on veut en tirer un film, tout de suite, il y a comme un problème que le réalisateur Nicolas Bary n'arrive pas à résoudre : Hormis les gags, il faut raconter une vraie histoire et c'est un peu compliqué. Bary tente le défi un peu fou de traiter son personnage comme un super-héros, un Batman en culottes courtes, son habit de groom devenant ainsi son costume, et on ne peut pas dire que le résultat soit à la hauteur de la note d'intention. Parce que tout simplement, l'univers ne se prête pas à une telle orientation. Nous suivons donc le jeune Spirou dans sa dernière année de primaire, ses potes, sa famille, ses profs et son destin tout tracé : intégrer l'école d'hôtellerie que sa famille fréquente depuis des générations et qui l'inscrira dans la tradition. Mais cela ne lui convient pas parce qu'il rêve d'aventure et qu'il est un peu claustro sur les bords alors, passer son existence dans un ascenseur, ça le fait moyen.

EVIV OURIPS

Le film alterne donc une histoire simpliste, classique et balisée et des gags tirés des albums de BD dans un mélange instable qui en tue le rythme à la première occasion. Soumis à un devoir d'obligation à l'égard du matériau d'origine, le film ne trouve jamais son souffle, son rythme, ne crée pas de vrais personnages (puisqu'il les abandonne totalement au profit des gags) et devient un fourre-tout incohérent qui peine à impliquer son spectateur. Pourtant, l'intention et l'énergie sont bien là. Si l'on passe sur les jeunes comédiens qui jouent de telle manière à ce qu'on ait envie de le foutre continuellement des baffes (à l'exception de Sacha Pinaud, le petit Spirou, qui convainc par l'intensité de son regard et les rares moments où il n'a pas de dialogue), les adultes sont, pour une bonne partie, vraiment convaincants, Pierre Richard en tête dans le rôle du grand-père, François Damiens dans celui de Monsieur Mégot et Gwendolyn Gourvenec dans celui de Mademoiselle Chiffre, même si l'essentiel de son jeu se situe au niveau de son décolleté vertigineux. On ne parlera pas de Philippe Katerine dans le rôle Langélusse, le curé qui cite du Metallica à la moindre occasion, par respect pour votre intelligence, vu qu'en plus il n'a aucune utilité dans le film.

Le gros problème du film, c'est qu'il ignore ce qu'il veut nous raconter et que sa réalisation s'égare dans des mouvements de caméras outranciers qui empêchent toute imprégnation de l'univers, des effets spéciaux à la ramasse, des erreurs de montage à la pelle et une inspiration toute en retenue. L'autre souci, c'est qu'en voulant nous livrer un film sur la magie de l'enfance et l'énergie nécessaire pour construire son propre destin émancipateur, Nicolas Bary nous offre un métrage finalement très conservateur et moralisateur, saupoudré d'un cynisme certain horripilera tout fan de Stand by me et Goonies. On a l'impression de voir des adultes se demander pendant tout le film comment peuvent vivre des enfants en oubliant qu'ils en ont eux-mêmes été il y a fort longtemps. A de rares moments, le film prend enfin son envol, suscite un quelconque intérêt, explore des pistes audacieuses pour, malheureusment, toujours revenir à sa dimension de produit calibré destiné à vendre du pop-corn et des albums de la BD. On ne dit pas que le film est nul, on dit juste qu'il est creux et qu'il aurait mérité un vrai point de vue d'auteur sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Et même si ce n'est pas le même studio qui produit le film Spirou, cela ne nous met pas dans les meilleures dispositions pour le découvrir.