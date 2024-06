Ecran Etroit #1 : faisons le point sur nous, vous, et la vie

Et soudain, Ecran Large commençât à faire des éditos – et utiliser l’imparfait du subjonctif. Pour faire comme les médias sérieux ? Pour aborder des sujets différents ? Pour passer le temps et se passer les nerfs ? L’avenir le dira.

Peut-être que dans un an, ces éditos seront un lointain souvenir, et un projet abandonné parmi d’autres (pensée émue pour notre idée de rubrique vidéo « Le Modérateur », où on commentait les pires messages reçus sur le site : on a tourné un essai, c’était désastreux, et il faudrait nous payer très cher pour qu’on ose le montrer). Ou peut-être que ces articles plus personnels et libres rencontreront un tel succès qu’ils nous feront gagner des milliers d’abonnements.