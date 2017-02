Ian McShane s'en prend violemment aux fans de Game of Thrones

Immortalisé par la phénoménale série Deadwood (et actuellement à l’affiche de John Wick 2), Ian McShane a fait une sympathique apparition dans la dernière saison de Game of Thrones. Et les fans l’ont un peu agacé.

Il faut dire que lors de la promo de la saison 6, le comédien avait cru malin d’annoncer que s’il tenait un petit rôle, ce dernier serait d’importance puisqu’il réintroduirait un personnage déjà vu dans le show. Ni une ni deux, des hordes de spectateurs hystériques s’étaient alors répandus en insultes pour expliquer la vie au vénérable artiste.

Dans une interview accordée à Empire, Ian McShane a donc donné, avec le mélange de flegme britannique et de charismatique brutalité qui le caractérise, ce qu’il pensait de l’affaire.

« Cette série est énorme, mais certains fans semblent s’y identifier d’un peu trop près. Quelques fois, on a envie de leur demander : Vous avez un peu réfléchi à votre mode de vie ? Vous devriez peut-être sortir un peu plus. »

Et effectivement, certains fans lui sont restés un chouia en travers de la gorge.

« Premièrement, ça vous plaît. Deuxièmement, vous ne vous en rappellerez plus quand ce sera diffusé. Et qu’est-ce que j’ai spoilé ? Un personnage aimé de tous reviendra. Achetez-vous une vie putain. »

"Voilà. Je me sens mieux."