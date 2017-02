Game of Thrones : la saison 7 sera un "chaos absolu" promettent les acteurs

On l’aurait presque oublié, mais la saison 7 de Game of Thrones, avant-dernière de la série, approche à grands pas. Et ses comédiens promettent un spectacle énorme.

Depuis le temps que nous attendions la confrontation entre Cerseï, Jon Snow, Les hordes de l’Hiver, et les dragons, enfin, nos attentes sont sur le point d’être récompensées. C’est du moins ce qu’on peut se dire en lisant les propos qu’ont rassemblé les petits gars de Mashable, auxquels le casting de Game of Thrones a promis monts et merveilles.

Pour Alfie Allen, interprète Theon Greyjoy, les épisodes à venir s’annoncent particulièrement riches et remuants.

« On sent qu’on approche de la conclusion. Tout devient excessif. La série ressemble de plus en plus à une cocotte-minute… C’est juste le chaos absolu (…). Je me demande seulement comment tout le monde va trouver une place en seulement sept épisodes, parce que tout ça ne ressemble pas à une saison normale, ça me paraît plus ambitieux. »

Même constat du côté de Jacob Anderson, qui campe Grey Worm.

« Cette saison va être folle. Clairement, pas mal de monde va être sidéré. Le thème central est toujours le même, certains personnages dont les trajectoires ne se sont jamais croisées vont se rencontrer, et ils iront beaucoup plus loin cette fois. Certains ont prêté des allégeances qu’ils vont devoir réexaminer.