Game of Thrones : George R.R. Martin dit où il en est de la rédaction du prochain roman

Alors que la fin de Game of Thrones approche sur HBO, la parution des romans semble sans cesse repoussée. Mais George R.R. Martin promet que tout cela va très bientôt changer.

L’écrivain donne régulièrement de ses nouvelles via ses LiveJournal. Or, il indique dans le dernier que la rédaction du prochain tome de Game of Thrones a beaucoup avancé. Des nouvelles optimistes et excitantes puisque l’on sait désormais que le roman divergera profondément de la série, qui a dû progresser sans s’appuyer sur les textes de Martin.

« Je n’ai pas encore fini, mais j’ai progressé. Mais pas autant que je l’espérais il y a un an, quand j’annonçais que j’en aurais bientôt fini. J’espère que le livre paraîtra cette année. Mais bon, c’est déjà ce que j’ai dit l’an passé. »

On notera toutefois que si George annonce avoir avancé dans la rédaction il reste particulièrement évasif. Tout indique qu’on n’est pas prêt de relire du Game of Thrones avant de longs mois.