Sense8 : de nouvelles images inédites pour la saison 2

Sense8 nous promet encore beaucoup d'amour, de sexe et de voyages dans ces nouvelles images.

En juin 2015, Netflix nous faisait découvrir sa nouvelle série SF réalisée par les sœurs Wachowski : Sense8. Une première saison qui nous avait particulièrement plu et dont on attendait le retour avec impatience. En décembre, on se délectait donc de l’épisode spécial de Noël orgiaque et très fidèle à l’esprit de la série.

Un fort beau teasing avant le retour de nos Sensates dans une deuxième saison le 5 mai prochain, soit quasiment deux ans après les débuts de la série. Pour nous faire patienter, Netflix n’a toujours pas proposé de bande-annonce mais a publié des images inédites.

Et dans cette saison, Nomi (Jamie Clayton), Lito (Miguel Ángel Silvestre), Riley (Tuppence Middleton), Kala (Tina Desai), Wolfgang (Max Riemelt), Capheus (Toby Onwumere), Sun (Bae Doona) et Will (Brian J. Smith) vont encore beaucoup voyager entre la gay pride de Sao Paulo, les rues fourmillantes de l’Inde ou le calme d’Amsterdam.

Confrontés à Whispers (Terrence Mann), ils seront forcés de remettre en question leur propre identité dans cette nouvelle saison. Pour survivre, ils vont devoir trouver un moyen de vivre avec, de comprendre et de se protéger les uns les autres contre toute attente. Les 10 épisodes de la saison 2 de Sense8 seront en ligne le 5 mai prochain exclusivement sur Netflix.