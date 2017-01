Les producteurs de Walking Dead ont censuré la série pour éviter de nous choquer

Aaaah Walking Dead, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé et, pour être tout à fait honnête, ça nous manquait un peu. Mais pour une fois, on ne va pas parler de l'avenir mais bel et bien de ce qui s'est passé.

Si l'on cherche toujours à comprendre comment une série telle que Walking Dead peut autant cartonner en dépit de ses énormes défauts et de ses manipulations du spectateur bien putassières, on n'est pas loin d'avoir fait la paix avec elle en se disant qu'au final, ce n'est pas si important et que ce qui compte c'est que le public y prenne du plaisir.

Alors que la hache de guerre était presque totalement enterrée et qu'on attendait la suite de la saison 7 le 12 février prochain avec ce qui ressemblait à un début d'impatience, voilà que les producteurs de la série viennent de jeter un sacré pavé dans la mare en avouant qu'ils censuraient volontairement la série pour ne pas nous choquer. De quoi ?

Cela fait évidemment suite au season-premiere de la saison 7 lorsque Negan a exécuté de façon ultra complaisante deux membres du groupe de Rick. L'évènement était attendu et même vendu en tant que tel, ce qui a assuré une audience quasi record pour le show (avant de retomber) mais les multiples réactions sur le net de spectateurs horrifiés ont mis la puce à l'oreille d'AMC. Et s'ils étaient allés trop loin ?

Le site Variety vient donc de nous prouver que les producteurs avaient décidé de censurer les épisodes suivants en rapportant les propos de Gale Anne Hurd lors d'une conférence récente :

"Nous avons pu nous rendre compte des réactions concernant le degré de violence. Et nous l'avons donc volontairement baissé pour les épisodes suivants que nous étions en train de tourner. [...] Là, ce n'était pas du spectacle, c'était du torture-porn et nous veillons à ne plus franchir cette limite."

Et cela nous pose un vrai problème. Pas en regard de la représentation de la violence à l'écran évidemment, qui reste fonction de la sensibilité de chacun mais bel et bien dans la politique de la chaine et des producteurs concernant leur gestion de la série. En effet, si l'on se souvient bien, la saison 7 a été vendue toute entière sur ces deux exécutions, dont la violence est d'ailleurs justifiée dramaturgiquement pour bien asseoir le personnage de Negan par rapport au groupe de Rick. La scène devait donc être crue et graphique, ce n'était pas un petit évènement.

Le problème, c'est que le fameux moment était effectivement filmé de manière totalement complaisante, que ce soit dans son interprétation, dans son choix de cadres tout comme sa musique un peu trop chargée en violons. Parce qu'il fallait que la scène marque, pour justifier la fin de la saison 6 qui avait fait polémique à l'époque. Une méthode un peu borderline, jouant dangereusement avec la morbidité et le pulsionnel de son public, satisfaisant son envie de violence et son dégoût fasciné pour finalement revenir en arrière lorsque l'on se rend compte que le public a pris conscience de ce qu'il vient réellement de se passer. S'il fallait une preuve supplémentaire que Walking Dead n'a aucune vision depuis le départ forcé de Darabont et qu'il n'existe que pour renflouer les caisses d'AMC, la voici. On ne sait pas pour vous mais, perso, on appelle ça de la manipulation de masse. En plus de nous prendre pour des imbéciles...