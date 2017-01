Drew Barrymore bouffe des gens dans le trailer hilarant de Santa Clarita Diet

Pour les fans hardcores de séries télé, la vie est plutôt merveilleuse depuis l'arrivée de Netflix. Pour les journalistes chargés d'en faire des critiques, c'est un enfer. Et il faudra bien plus d'une seule vie pour tout voir.

Parce qu'après des débuts relativement calmes, Netflix a donc décidé de passer à l'offensive cette année en nous sortant des nouvelles séries à tour de bras. Et comme en plus, elles ont toutes l'air intéressantes, il va bien falloir se les coltiner au prix de longues nuits blanches. Mais que ne ferions-nous pas pour vous, cher public, et pour justifier une augmentation conséquente à plusieurs zéros ?

Parmi toutes les nouveautés qui se profilent, il y en a forcément quelques unes qui retiennent notre attention plus que d'autres, et Santa Clarita Diet en fait résolument partie. Nous vous en avions déjà parlé il y a deux semaines mais on en remet une couche à l'occasion de la diffusion de sa bande-annonce.

Donc, Santa Clarita Diet nous présentera un couple d'agents immobiliers avec leurs enfants, incarnés par Drew Barrymore et Timothy Olyphant qui vivent dans le petit quartier résidentiel de Santa Clarita comme tout le monde jusqu'au jour où la femme, Sheila, est victime d'un curieux incident qui la transforme en morte-vivante. Comme tout bon zombie qui ne dit pas son nom, elle n'est pas particulièrement végétarienne et il va bien falloir l'alimenter en barbaque pour qu'elle contienne ses pulsions. Et tant pis si quelques personnes doivent y passer.

Nous sommes clairement dans le registre de la comédie noire tout autant que dans la satire acide des quartiers résidentiels américains parsemé évidemment d"un discours sur la libération des moeurs et l'assouvissement de ses désirs au sein d'un cadre un peu trop polissé. Bref du tout bon, comme on peut le voir dans la bande-annonce, ça a l'air très drôle, bien sanglant et les acteurs ont l'air de s'éclater comme des petits fous. Et en plus, cadeau suprême, il y a Nathan Fillion dedans.

La série sera diffusée le 3 février prochain sur Netflix et on prépare déjà les litres de café parce qu'au final, les zombies, ça risque d'être nous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous quand même. (et pour une augmentation aussi...)