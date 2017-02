Santa Clarita Diet : une saison 2 déjà en route ?

Netflix a mis en ligne la première saison de Santa Clarita Diet vendredi dernier mais le créateur de la série pense déjà à la saison 2.

En début d’année, on vous parlait de Santa Clarita Diet comme une des séries à ne pas manquer de 2017 avec Drew Barrymore et Timothy Olyphant. Du coup, on s’est jeté dessus il y a quelques jours dès la publication de Netflix et on vous dit ce qu'on en a pensé juste ici.

Mais aussitôt terminé, on s’est demandé s’il y aurait une seconde saison. Si rien n’est officiel, tout nous laisse penser qu’elle arrivera tôt ou tard. Lors d’une interwiew avec Entertainment Weekly, le créateur du show Victor Fresco a donné quelques détails sur la possible suite (attention spoilers) :



« Nous ne voulions pas tout mettre pour en garder un peu pour plus tard et nous savions que nous voulions terminer cette première saison sur un cliffhanger fun qui nous amène vers une seconde saison. Tout au long de la saison, leurs vies s’éloignent peu à peu des rails, et on les laisse au moment où ils sont très loin de ces rails. »

Il faut dire que les personnages sont en effet très mals en point dans ce final de saison 1. Sheila est attachée dans la cave de la maison et est de plus en plus agressive, quand Joel est lui interné dans un asile. Des situations compliquées dont Victor Fresco a déjà imaginé la suite :

« Avec n’importe quelle famille, des situations folles peuvent arriver du jour au lendemain. La force de la famille montre alors la façon dont elle réagit à ce problème et c’est à cet endroit précis qu’on retrouvera nos personnages. »

Pas inintéressant même si on voit difficilement comment la série pourrait sauver cette situation sans de grosses ficelles. Si Netflix commande une nouvelle saison de Santa Clarita Diet, on peut imaginer qu’elle n’arrivera pas sur nos écrans avant 2018.