Le film tiré de la série Deadwood, ce n'est pas encore gagné

HBO joue avec nos nerfs et nous propose sa version de la douche écossaise. Avec de la poussière, des flingues et des cowboys.

Si aujourd'hui HBO se fait bouffer par AMC et Netflix et ne doit sa survie qu'à Game of Thrones et Westworld, il fut une époque où personne ne lui arrivait à la cheville et où elle enchainait les séries d'exception. Au point parfois de faire de grosses bêtises, comme en mettant un terme à l'extraordinaire série Deadwood au bout de 3 saisons, frustrant ainsi la majorité des spectateurs qui n'ont pas eu droit à la fin que la série méritait.

Si l'on parlait d'un retour du show de temps en temps depuis son interruption, la rumeur a pris un virage inattendu il y a quelques mois lorsque HBO a laissé entendre qu'en fait, la chaine préparait peut-être un film pour mettre un point final à son récit. Une rumeur confirmée il y a une semaine par Casey Bloys, directeur des programmes du network qui précisait cependant que le projet n'en était qu'à ses balbutiements.

Le dirigeant s'est permis d'apporter quelques précisions sur le sujet lors du press tour de la Television Critics Association, en emmenant malheureusement avec lui une bien triste nouvelle, le projet n'a pas avancé d'un iota :

"Je n'ai pas encore lu le scénario de David Milch. Je sais qu'il travaille dessus, mais je n'ai encore rien vu."

Cela dit, il ne faut pas dramatiser non plus, le fait que Deadwood-le film n'ait pas progressé ne veut pas forcément dire qu'il n'aura pas lieu. Même si Bloys ne cache pas que cela ressemble quand même beaucoup à un coup de poker :

"Je ne peux pas miser là-dessus. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs ou vous décevoir. Donc je vais juste vous dire que je n'ai aucune nouvelle. Ce qui en plus est la vérité."

On espère néanmoins que David Milch rende bientôt sa copie, ou jette l'éponge d'ailleurs. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans l'expectative. Mais on peut faire confiance à HBO là-dessus, ils savent que laisser les gens dans le doute peut être très mauvais pour le business.