Le producteur Simon Kinberg explique enfin ce qui n'allait pas dans X-Men : Apocalypse

Après qu'on ait eu Days of Future Past, on ne se faisait pour ainsi dire pas de soucis concernant la suite de la franchise X-Men. Surtout en ayant vu le Rogue Cut. Sauf que voilà, patatra ! Apocalypse est arrivé et nous a prouvé qu'on s'était peut-être emballé un peu trop vite.

Et on a toujours du mal à croire qu'il s'agit de la même équipe derrière les deux films. Là où Days of Future Past transpirait la passion et la recherche du travail bien fait, Apocalypse, lui, partait dans tous les sens, proposait des personnages on ne peut plus creux et surtout un méchant tellement en carton qu'il ne sert à rien de le charger encore davantage. Bref, c'était la déception et on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé entre les deux films.

Nous avons peut-être un premier élément de réponse aujourd'hui alors que le scénariste-producteur Simon Kinberg vient d'être interviewé par le site Coming-Soon à l'occasion de la rumeur qui voudrait qu'il réalise le prochain X-Men : Supernova. Commençons déjà par ça :

"Personne n'a rien annoncé dans ce sens, c'est totalement prématuré d'en parler. Nous discutons de ce film depuis la post-production du précédent et je ne peux vraiment rien dire de plus que ceci, nous préparons le film."

Maintenant que la rumeur est dégagée, passons au vif du sujet :

"En tant que scénariste, je pensais, au moment où j'écrivais le film, que nous allions parler d'une famille qui se sépare et qui tente de se retrouver. Au final, c'est bien là, même si c'est un peu enterré et l'histoire est devenue celle d'un type qui veut détruire le monde. Ce type date d'il y a 25-30 ans et dans les films de super-héros actuels que nous préférons, il s'agit toujours d'êtres humains placés dans des circonstances où ils ont des supers pouvoirs. Je pense qu'Apocalypse a accédé à une échelle plus globale qu'humaine. C'est ce que j'ai appris sur ce film, l'aspect personnel et humain supplante toujours l'aspect global. Avec Apocalypse nous nous en sommes un peu éloignés. Peut-être avons-nous été grisés par la perspective de voir le monde détruit et de montrer des choses que nous n'avions jamais vu dans un film X-Men. Mais cela ne compte pas. Le public d'aujourd'hui sait que ce n'est pas vrai, il a déjà vu le monde exploser des millions de fois dans des films et des jeux vidéo."

Et c'est vrai que c'est peut-être cette erreur d'orientation qui a coûté énormément au film, là où les précédents se concentraient exclusivement sur leurs personnages. En espérant que la leçon soit bien apprise et qu'elle soit appliquée pour Supernova. On croise les doigts.