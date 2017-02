Césars 2017 : Paul Verhoeven et Xavier Dolan triomphent

Oui alors on sait bien qu'au fond vous attendez les Oscars. C'est dans 48 heures, alors autant s'occuper en attendant. Et c'est un peu pour cela que les Césars existent.

Comme chaque année avec l'Académie des Césars, la lutte a dû être âpre en coulisses et le choix difficile, même s'il y avait néanmoins certaines évidences et autres passages obligés. Mais cette année, pour leur 42ème cérémonie, les Césars étaient précédés d'un petit parfum de scandale, après la nomination éclair et le désistement de Roman Polanski en tant que président. Un évènement qui n'a finalement pas porté atteinte à la soirée bien que la décision fut prise de ne pas le remplacer.

Passée cette zone d'ombre, la cérémonie s'est déroulée sans accros, polissée comme à son habitude et sans réelle surprise, il faut bien l'avouer. Si aucun film nominé n'a réellement été le vainqueur écrasant de la soirée, les récompenses ont cependant permis de proposer une vision assez diversifiée du cinéma français, tourné vers l'international puisque Paul Verhoeven et Xavier Dolan ont été les grands gagnants de la soirée, aux côtés de Divines. Compte-tenu de la période assez étrange que nous vivons tous actuellement, le César d'honneur remis à George Clooney ne pouvait que se teindre d'une touche d'engagement politique, chose assez logique quand on connait le comédien. Appelant à la vigilance, la cohésion, l'entente et la réflexion, ce César d'Honneur fut sans conteste le moment fort d'une soirée au final assez classique dans son déroulé. Au final, une cérémonie à l'image du cinéma français actuel, discrètement engagé mais ne dépassant pas trop des cadres. Ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs.

LE PALMARES COMPLET :

Meilleur film : Elle de Paul Verhoeven

Meilleur réalisateur : Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Meilleure actrice : Isabelle Huppert pour Elle

Meilleur acteur : Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde

Meilleure actrice dans un second rôle : Déborah Lukumuena pour Divines

Meilleur acteur dans un second rôle : James Thierrée dans Chocolat

Meilleur espoir féminin : Oulaya Amamra pour Divines

Meilleur espoir masculin : Niels Schneider pour Diamant noir

Meilleure adaptation : Céline Sciamma pour Ma vie de courgette

Meilleur scénario original : Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget pour L'effet aquatique

Meilleur premier film : Houda Benyamina pour Divines

Meilleur film d'animation : Claude Barras pour Ma vie de courgette

Meilleur film étranger : Ken Loach pour Moi, Daniel Blake

Meilleur documentaire : François Ruffin pour Merci patron !

Meilleure musique : Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie

Meilleure photographie : Pascal Marti pour Frantz

Meilleur montage : Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Meilleurs costumes : Anaïs Romand pour La danseuse

Meilleurs décors : Jérémie D. Lignol pour Chocolat

Meilleur son : Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty et Jean-Paul Hurier pour L'Odyssée

Meilleur court-métrage : Maïmouna Doucouré pour Maman(s) et Alice Diop pour Vers la tendresse

Meilleur court-métrage d'animation : Fabrice Luang-Vija pour Celui qui a deux âmes

César d'honneur : George Clooney