César 2017 : Elle et Frantz grands favoris, Xavier Dolan et Divines en outsiders

A un mois de la cérémonie, on connait enfin les films nommés pour les César. Le Festival de Cannes y est mis à l'honneur.

Avec le succès qu’il connait outre-Atlantique grâce à son interprète principale, on voyait mal le film de Paul Verhoeven manquer le rendez-vous des Césars. Sans surprise, il sera bel et bien présent le 24 février prochain.

Lors de l’annonce des nommés, Elle a reçu le plus grand nombre de nominations avec 11 citations. Il concourra dans les catégories les plus prestigieuses : du meilleur film au meilleur réalisateur pour Paul Verhoeven mais aussi techniques avec montage, musique, photographie, scénario adapté… Et bien évidemment, Isabelle Huppert a été nommée dans la catégorie meilleure actrice.

Lui aussi a reçu 11 nominations ce mercredi matin et se place en favori : Frantz de François Ozon. Souvent nommé, jamais récompensé le réalisateur ouvrira peut-être son compteur avec ce drame se déroulant au lendemain de la guerre 14-18.

Avec toutes ses nominations, le long-métrage pourrait également permettre au chouchou du cinéma français, Pierre Niney, de remporter son deuxième César. A moins qu’il se fasse éclipser, comme dans le film, par la jeune Paula Beer, nommée pour le meilleur espoir féminin.

Ces deux long-métrages feront face à de nombreux outsiders avec Ma Loute (9 nominations), Mal de pierres (8), Divines (7), Juste la fin du monde et La Danseuse (6). Cinq films, passés par le dernier Festival de Cannes, qui peuvent très sérieusement prétendre à quelques récompenses. Ma Loute avec sa photographie totalement folle, Mal de pierres avec Marion Cotillard ou encore La Danseuse pour ses costumes.

Mais ceux qu’il faut absolument surveiller sont Divines et Juste la fin du monde. La dernière Caméra d’Or se positionne en ultra favori pour le César du meilleur premier film mais peut viser bien plus haut. Quant à Juste la fin du monde, Xavier Dolan peut rêver du meilleur réalisateur voire du meilleur film en langue étrangère pour la seconde fois (deux ans après Mommy).

Dans cette catégorie on retrouvera d’ailleurs, à l’exception du bouleversant Manchester by the Sea, uniquement des films en compétition au Festival de Cannes 2016 dont Toni Erdmann et Moi, Daniel Blake.

On notera, pour terminer, de nombreux oublis parmi les nommés. On pense notamment à Réparer les vivants (cité une seule fois pour son scénario), l’exemplaire Nocturama de Bertrand Bonello, Kristen Stewart pour sa prestation dans Personal Shopper ou même le très sympathique Demain tout commence d’Hugo Gélin.

La 42e cérémonie des César 2017 se déroulera le 24 février prochain. Jérôme Commandeur sera le maitre de cérémonie mais on ne sait pas qui la présidera (Roman Polanski ayant renoncé au poste à cause des polémiques). Un César d'honneur sera également décerné à l'acteur Jean-Paul Belmondo pendant la soirée.

La liste complète des nommés :

Meilleur Film :

Divines

Elle

Frantz

Les Innocentes

Ma Loute

Mal de pierres

Victoria

Meilleur premier film :

Cigarettes et chocolat chaud

La Danseuse

Diamant noir

Divines

Rosalie Blum

Meilleur réalisateur :

Houda Benyamina – Divines

Xavier Dolan – Juste la fin du monde

Bruno Dumont - Ma Loute

Anne Fontaine – Les Innocentes

Nicole Garcia – Mal de pierres

François Ozon - Frantz

Paul Verhoeven - Elle

Meilleur acteur :

François Cluzet - Médecin de campagne

Pierre Deladonchamps - Le fils de Jean

Nicolas Duchauvelle - Je ne suis pas un salaud

Fabrice Luchini - Ma Loute

Pierre Niney - Frantz

Omar Sy – Chocolat

Gaspard Ulliel – Juste la fin du monde

Meilleure actrice :

Judith Chemla - Une Vie

Marion Cotillard - Mal de pierres

Virginie Efira – Victoria

Marina Foïs – Irréprochable

Isabelle Huppert – Elle

Sidse Babett Knudsen - La fille de Brest

Soko - La danseuse

Meilleur acteur dans un second rôle:

Vincent Lacoste – Victoria

Gabriel Arcand - Le fils de Jean

Vincent Cassel - Juste la fin du monde

Laurent Lafitte – Elle

Melvil Poupaud – Victoria

James Thierrée - Chocolat

Meilleure actrice dans un second rôle:

Nathalie Baye - Juste la fin du monde

Valeria Bruni Tedeschi - Ma loute

Anne Consigny – Elle

Déborah Lukumuena – Divines

Mélanie Thierry - La danseuse

Meilleur espoir masculin:

Jonas Bloquet – Elle

Niels Schneider - Diamant Noir

Kacey Mottet Klein - Quand on a 17 ans

Corentin Fila - Quand on a 17 ans

Damien Bonnard - Rester vertical

Meilleur espoir féminin :

Oulaya Amamra - Divines

Paula Beer - Frantz

Raph - Ma Loute

Lily Rose Depp - La Danseuse

Noémie Merlant - Le Ciel Attendra

Meilleur scénario adapté :

Elle

La fille de Brest

Frantz

Ma vie de Cougette

Mal de pierres

Réparer les vivants

Meilleur scénario original :

Divines

L'effet aquatique

Les Innocentes

Ma Loute

Victoria

Meilleure photographie :

Elle

Frantz

Les Innocentes

Ma Loute

Mal de pierres

Meilleur montage :

Divines

Elle

Frantz

Juste la fin du monde

Mal de pierres

Meilleurs costumes:

La Danseuse

Frantz

Mal de pierres

Ma Loute

Une Vie

Meilleurs décors :

Chocolat

La Danseuse

Frantz

Ma Loute

Planetarium

Meilleur son :

Chocolat

Elle

Frantz

Mal de pierres

L'Odyssée

Meilleure musique originale :

Chocolat

Dans les forêts de Sibérie

Elle

Frantz

Ma vie de courgette

Meilleur film étranger:

Aquarius

Baccalauréat

La fille inconnue

Toni Erdmann

Manchester by the Sea

Moi, Daniel Blake

Juste la fin du monde

Meilleur film d'animation :

La jeune fille sans mains

Ma vie de Courgette

La Tortue rouge

Meilleur film documentaire :

Dernières nouvelles du cosmos

Fuocammare, par-delà Lampedusa

Merci Patron !

Swagger

Voyage au travers le cinéma français

Meilleur film de court-métrage :

Après Suzanne

Au bruit des clochettes

Chasse royale

Maman(s)

Vers la tendresse

Meilleur film court métrage d'animation :

Café froid

Ce qui a deux âmes

Journal animé

Peripheria