Joe Carnahan prévient que le film Uncharted ne sera pas vraiment pour les enfants

Dans la longue liste des adaptations de jeu vidéo que l'on attend autant qu'on les craint, Uncharted occupe une place particulière parce que le film n'a pas été confié à n'importe qui.

En effet, en confiant leur bébé à Shawn Levy à la réalisation et à Joe Carnahan au scénario, Sony et Naughty Dog ont peut-être trouvé le combo gagnant qui leur évitera la malédiction habituelle, à savoir faire une adaptation toute pourrie. Même si on aurait préféré que Carnahan soit aussi derrière la caméra, le pépère étant très occupé en parallèle sur Bad Boys For Life et le remake de The Raid, on comprend sans problème qu'il passe la main.

Cela dit, ça ne signifie pas pour autant qu'il traite le sujet par-dessus la jambe. Bien au contraire d'ailleurs, Carnahan semble plus investi que jamais dans le projet et compte bien nous offrir le meilleur film possible. Mais à sa manière, c'est à dire, pas forcément pour les enfants, comme il vient de l'avouer au micro de Coming Soon :

"Quand j'ai écrit Uncharted, je ne me suis pas retenu. Je l'ai écrit de la manière dont le jeu l'est. Dans le jeu vidéo, ils jurent, parlent comme des charretiers et j'ai gardé cet aspect intact. Je ne l'ai définitivement pas écrit comme un PG-13, mais de la façon dont il devait être écrit. Je n'ai jamais compris les mécaniques derrière le PG-13. Tel film ferait tant d'argent s'il était PG-13...Alors que les films qui nous intéressent, comme Predator ou Matrix, sont classés R."

Une excellente nouvelle pour les fans de Nathan Drake donc et qui, selon Carnahan toujours, lui a permis d'éviter l'un des grands pièges du film : d'être trop déférent au cinéma de Spielberg, Indiana Jones en tête :

"Drake n'est pas un type qui aime les musées. Il pense d'ailleurs qu'ils sont tous malhonnêtes, que les curateurs sont des voleurs. C'est un chasseur de trésors, pas un archéologue, et il n'a donc pas comme Indiana Jones, cette foi dans l'archéologie. Ce n'est pas comme cela qu'il pense. Dans le scénario, il y a des différences évidentes avec Indiana Jones. A un moment il dit : "Ils vont s'attendre à de vrais pièges, et pas des conneries à base de rocher qui roule." Les aventuriers de l'Arche Perdue reste un de mes films préférés, mais il était indispensable de marquer cette différence.

Dans le premier jeu, après l'attaque des pirates, Drake et Sully laissent Elena derrière eux. Indiana Jones ne ferait jamais un truc pareil. Dès le départ, on nous le montre."

On peut donc s'attendre à retrouver réellement Nathan Drake dans tout son courage et sa lâcheté au cinéma. A condition bien sûr que le distributuer le laisse faire. Ce à quoi Carnahan répond :

"Sony et Naughty Dogs m'ont laissé faire ce que je voulais. J'ai probablement écrit l'une des quatre plus grosses séquences d'action que j'ai jamais écrit. J'utilise les jeux Uncharted comme une base sans pour autant m'en servir d'un en particulier, parce que ces séquences ont déjà été faites de façon sublime. Il n'y a aucun intérêt à les transposer au cinéma, on doit arriver avec du neuf. Et c'est donc ce que j'ai fait."

Hey mais, c'est que ça donne super envie en fait.