Martin Scorsese a peut-être vendu The Irishman à Netflix, mais ça n'a pas l'air de lui plaire

L’annonce d’un probable deal entre Netflix et Martin Scorsese concernant son prochain film a été reçue avec un mélange de surprise, d’excitation et d’effroi. Et le réalisateur lui-même reconnaît ne pas être fan de l’idée.

Interrogé par Screen Daily, le cinéaste n’a pas fait mystère de son peu d’affection pour les nouveaux modes de diffusion et de consommation du Septième Art. Rien d’étonnant quand on sait que Martin Scorsese, éduqué à la salle de cinéma, voue une ferveur quasi-mystique au médium.

Par conséquent, bien que conscient de l’évolution des techniques, le metteur en scène conserve un rapport privilégié avec le grand écran.

« Le problème de nos jours, c’est que tout ce qui entoure l’image est distrayant. Désormais vous pouvez regarder un film sur votre iPad, vous pouvez le coller contre votre visage dans votre chambre, verrouiller la porte et vous concentrer, mais moi il y a toujours quelque chose qui finit par attirer mon attention ici ou là.

Même à la maison sur un home-cinéma, on trouve toujours quelque chose. Un téléphone qui sonne. Des gens qui passent. Ce n’est pas le meilleur support. »

Bien sûr, il n’y a rien de surprenant dans ces propos, émanant d’un artiste qui a fait de la survie du Septième Art et de la conservation des copies de film un de ses chevaux de bataille. Mais on ne pourra s’empêcher de trouver ces paroles à tout le moins ironiques, alors que la nouvelle de l’achat de The Irishman par Netflix se répand.