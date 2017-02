Pour James Cameron, Ridley Scott et Zack Snyder sont des sources d'inspiration

Alors qu’il prépare activement le prochain Avatar, James Cameron est particulièrement bavard. Interrogé par Comic Book Debate, le réalisateur en a dit un peu plus sur les artistes qui l’inspirent.

Si la rigueur de sa mise en scène, le soin maniaque apporté aux performances techniques et sa science de la narration ne laissent aucun doute quant à sa connaissance des classiques, il semblerait que James Cameron ait tout autant de curiosité pour des œuvres nettement plus populaires.

« J’ai étudié les grands maîtres, David Lean, Hitchcock, Kubrick… Des metteurs en scène qui continuent de m’inspirer ? Ridley Scott. Je vais voir tous ses films, même ceux qui se plantent. Pour moi ils sont excellents, grâce à son méthode de travail, son regard, sa façon de placer la caméra. Je vais à l’école tous les jours. Chaque bon film est un apprentissage, tout cinéaste le sait.

Aujourd’hui ce sont des réalisateurs installés, mais lorsqu’ils sont arrivés sur scène, j’ai été impressionné. Je parle de Zack Snyder, Robert Rodriguez, ces gars qui créaient leur propre langage cinématographique. Je peux être impressionné demain par un type dont je ne connais pas encore le nom.

S’il fait quelque chose d’unique et de remarquable, qu’on n’a jamais vu… Un ami et confrère, spécialiste des effets spéciaux, a réalisé Deadpool. Je suis allée voir Deadpool. Pendant la séquence d’ouverture, je me suis dit, c’est génial. Personne n’avait jamais pensé à faire ça, un faux pré-générique ! »

Bon alors pour le coup on serait tenté de lui dire que les Monty Pythons n’ont pas attendu Tim miller pour proposer des génériques parodiques.