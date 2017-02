Logan aurait droit à une scène post-générique malgré le refus du réalisateur

Malgré sa volonté affichée de trancher avec la concurrence et les dires de son réalisateur, Logan (notre critique est ICI) aurait bien droit à sa scène post-générique.

Les journalistes et fans qui l’ont découvert aux Etats-Unis, à Berlin ou à Paris n’ont pas pu la visionner, mais les auteurs de Collider l’annoncent et affirment être surs de leur coup, lorsqu’il sortira en salles, Logan bénéficiera bien d’une scène post-générique.

La nouvelle pourrait n’être qu’un détail, mais elle est surprenante à plus d’un titre. Tout d’abord parce que Hugh Jackman, comme le metteur en scène ont répété régulièrement qu’ils ne voulaient pas inscrire le film dans le canon de la production super-héroïque contemporaine, mais également parce que Logan a été pensé comme un stand-alone, une œuvre ne prenant pas place au sein d’une quelconque saga, et n’appelant pas à une suite.

Enfin, il y a quelques jours à peine, quand nos excellents confrères du Point Pop ont pu interviewer le réalisateur James Mangold, il s’est montré particulièrement clair sur la question.

« Eh non, pas de scène post-générique, pas de clin d’œil, rien. J’en ai marre que les blockbusters deviennent de plus en plus de simples plateformes de lancement pour le prochain blockbuster. (…) Plutôt que film, on devrait les appeler des spots publicitaires de deux heures. »

Des propos qui laissent peu de place à l’interprétation, et peuvent nous pousser à croire que Mangold n’a pas été consulté (si scène post-générique il y a ), voire que la Fox, constatant l’énorme attente entourant le film, n’est plus si sûre de vouloir clore le chapitre Wolverine.