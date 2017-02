Jason Momoa prévient : Aquaman va nous tuer la tronche

Finalement, nous avons peut-être tort de dire que DC et Warner sont dans la panade. Peut-être qu'en réalité il ne s'agit que d'une phase de transition obligatoire. Parce que, à y regarder de plus près, ça a l'air de rouler pour Aquaman.

Bon, après, c'est sûr, il y a quelques signes qui ne trompent pas quant à la difficile période dont essayent de s'extirper les deux studios. Entre le film The Flash qui se cherche toujours un nouveau réalisateur, les rumeurs entourant le départ de Ben Affleck de The Batman, les échos inquiétants sur Wonder Woman, on se dit que le chemin est encore long avant de voir le bout du tunnel. Mais, étrangement, dès que l'on parle d'Aquaman, tout le monde se détend. Discours marketing savamment étudié pour rassurer ou vraie absence de problème ? Difficile de le savoir même si on espère qu'il s'agit au final de la seconde solution.

Ce qui est sûr, par contre, c'est que Jason Momoa aborde le film comme à son habitude, c'est à dire à la cool. Et il sait utiliser les mots qu'il faut pour nous donner envie de le voir nager parmi les dauphins. Un peu comme il vient de le faire au micro de Digital Trends récemment :

"Ce qui est cool avec Aquaman, c'est la façon qu'il a d'explorer sa culture d'origne, ces choses dont nous n'avions jusqu'ici qu'entendu parler. Il y a beaucoup de choses intéressantes et je pense que c'est le bon moment. C'est vraiment cool. Zack Snyder est dans cette perspective et DC le soutient totalement. C'est un pari risqué et ils l'ont pris. Je suis très content du monde qu'ils ont créé et c'est un honneur d'en faire partie."

Mais il ne s'arrête pas là puisque, Momoa, dans sa volonté de poser les choses à plat de nous rendre le film incontournable, a dévoilé quelques unes des influences du projet :

"J'ai lui le scénario d'Aquaman et laissez-moi dire une chose : Je n'ai jamais vu un film pareil. Il proposera un monde que nous n'avons jamais vu, ce qui est cool. Nous avons été dans l'espace, nous avons parcouru différents mondes mais nous ne sommes jamais allés sous l'eau. Donc c'est vraiment une sacrée aventure qui en plus utilise des films que j'adore, qu'il s'agisse des Aventuriers de l'Arche Perdue, du Seigneur des

Anneaux ou de A la Poursuite du Diamant Vert. C'est fun et héroïque et il y a encore beaucoup de personnages et d'univers à découvrir."

Et là, c'est sûr, qu'avec des références pareilles, on ne peut que s'emballer, même si on a un peu de mal à imaginer ce que va donner ce cocktail inattendu. On peut donc prévoir du drame, de la magie, de la comédie, de la romance et de l'aventure qui dépote, ce qui confirme bien le virage que prend actuellement DC en laissant progressivement tomber son approche sombre de l'univers.

C'est encore loin le 27 juillet 2018 ?