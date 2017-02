Nicole Kidman a "admiré" la performance d'Isabelle Huppert dans Elle

Nicole Kidman et Isabelle Huppert sont toutes les deux nommées aux Oscars cette année.

Isabelle Huppert n’était pas nommée dans la catégorie meilleure actrice, ce dimanche soir, aux BAFTAS (les Oscars britanniques), qui ont récompensé la favorite des bookmakers Emma Stone pour sa prestation dans La La Land.

L’actrice française garde cependant toutes ses chances à deux semaines de la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma hollywoodien. L’actrice australienne Nicole Kidman était l’invitée de la matinale d’Europe 1 ce lundi et elle a dit tout son amour à la française :

« En tant qu’actrice, je la regarde et je lui dis "vous avez tellement donné de votre vie à ce métier, à votre jeu. Vous nous avez beaucoup appris. Nous suivons vos traces. Vous êtes vraiment quelqu’un d’extraordinaire et nous vous adorons !" »

Nicole Kidman & Isabelle Huppert au défilé @armani Privé #PFW17 pic.twitter.com/pyezYCLKCo — Isabelle Huppert (@huppert_films) 25 janvier 2017

Il faut dire que l’actrice a adoré la performance d’Isabelle Huppert dans Elle. Nicole Kidman expliquant que la Française « a probablement joué le rôle le plus extraordinaire que je connaisse en dehors de Meryl Streep ».

Sans trop nous avancer on peut donc supposer que Nicole Kidman votera pour elle aux Oscars et lui apporte dans le même temps un soutien de poids. Elle aussi est nommée aux Oscars cette année mais dans la catégorie meilleur second rôle féminin pour Lion. Le film sortira le 22 février prochain en France. La cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du 26 au 27 février.